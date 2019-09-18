В окупованому Криму почав роботу незаконно обраний парламент другого скликання .

Про це повідомляє ТСН, передає ESPRESO.

На першому засіданні "парламенту" обирали спікера, його заступників і голів комітетів. Парламент очолив Володимир Нємцев. У 2014 році він вступив до "кримської самооборони" і отримав медаль Міноборони Росії "За повернення Криму".

За результатами виборів до самопроголошеного органу влади потрапили шість партій.

8 вересня у Російській Федерації відбулися регіональні та місцеві вибори у рамках дня голосування. В окупованому Криму і Севастополі обирали "парламент" і місцеві "органи влади”.