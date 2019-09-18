Незаконні вибори: в Криму почав роботу "парламент" окупантів
|08:35 19.09.2019
|Крым
В окупованому Криму почав роботу незаконно обраний парламент другого скликання.
Про це повідомляє ТСН, передає ESPRESO.
На першому засіданні "парламенту" обирали спікера, його заступників і голів комітетів. Парламент очолив Володимир Нємцев. У 2014 році він вступив до "кримської самооборони" і отримав медаль Міноборони Росії "За повернення Криму".
За результатами виборів до самопроголошеного органу влади потрапили шість партій.
8 вересня у Російській Федерації відбулися регіональні та місцеві вибори у рамках дня голосування. В окупованому Криму і Севастополі обирали "парламент" і місцеві "органи влади”.
Ще на цю тему:
09:30 18.09.2019
Прокуратура АРК направила до суду справу організатора “виборів” в окупованому Криму
Прокуратура АРК направила до суду справу організатора “виборів” в окупованому Криму
14:00 12.09.2019
Игнорирование крымчанами выборов оккупанты сочли «провокацией» и «европейской традицией»
Игнорирование крымчанами выборов оккупанты сочли «провокацией» и «европейской традицией»
11:30 12.09.2019
Україна закликала ПАРЄ не визнавати членів російської делегації, "обраних" в окупованому Криму
Україна закликала ПАРЄ не визнавати членів російської делегації, "обраних" в окупованому Криму
20:45 11.09.2019
Рада визнала «вибори» в окупованому Криму нелегітимними
Рада визнала «вибори» в окупованому Криму нелегітимними
17:30 10.09.2019
В Крыму огласили итоги незаконных выборов в "парламент"
В Крыму огласили итоги незаконных выборов в "парламент"
14:01 09.09.2019
Чубаров пояснив вкрай низьку явку на "вибори" в окупованому Криму
Чубаров пояснив вкрай низьку явку на "вибори" в окупованому Криму
09:51 09.09.2019
Перші результати місцевих виборів у Росії та в анексованому Криму: більшість має «Єдина Росія»
Перші результати місцевих виборів у Росії та в анексованому Криму: більшість має «Єдина Росія»