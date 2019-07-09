Засідання Північноатлантичної ради відбудеться 31 жовтня в Україні, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Важлива подія - засідання Північноатлантичної ради 31 жовтня в Україні, тобто послів у Брюсселі країн-членів НАТО. У президента України буде відповідний формат участі", - заявив він на спільному засіданні парламентських комітетів з питань зовнішньої політики та інтеграції України з Європейським Союзом у середу, передає Інтерфакс-Україна.