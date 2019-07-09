Північноатлантична рада збереться 31 жовтня на засідання в Україні
|08:35 19.09.2019
|Украина
Засідання Північноатлантичної ради відбудеться 31 жовтня в Україні, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
"Важлива подія - засідання Північноатлантичної ради 31 жовтня в Україні, тобто послів у Брюсселі країн-членів НАТО. У президента України буде відповідний формат участі", - заявив він на спільному засіданні парламентських комітетів з питань зовнішньої політики та інтеграції України з Європейським Союзом у середу, передає Інтерфакс-Україна.
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