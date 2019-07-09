Відбудеться засідання спільної робочої групи України з НАТО щодо оборонно-технічного співробітництва 25 вересня.

Про це заявив віце-прем'єр міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на засіданні комітету Верховної Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що група постає основним функціональним елементом співробітництва.

"Щодо НАТО ми почали працювати дуже динамічно. Відновлена діяльність спільної робочої групи НАТО і України щодо реформи безпекового сектору. І вже 25 вересня відбудеться одне з перших засідань в цьому форматі. Група є надзвичайно важлива, адже НАТО запроваджує зараз формат: Одна країна - одна програма. По суті, група постає основним функціональним елементом співробітництва", - заявив Кулеба.

Він також наголосив, що президент України поставив задачу інтинсифікувати реформу оборонного сектору та сектору безпеки у відповідністі до стандартів НАТО.

Нагадаємо, Кулеба підтвердив, що інтеграція України в Євросоюз залишається безумовним курсом. Він наголошує, що ЄС має продовжувати йти назустріч українським прагненням. Віце-прем'єр-міністр додав, що парламент і уряд України зараз роблять свою домашню роботу у цій сфері.