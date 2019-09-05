УЗ намерена избавиться от паромов

08:20 19.09.2019   Украина

АО «Укрзализныця» не имеет возможности эксплуатировать паромы «Герои Плевны» и «Герои Шипки», которые находятся на балансе компании.

Об этом заявил председатель правления общества Евгений Кравцов в интервью «НВ Бизнес», передают Порты Украины.

«Паромы — это один из вопросов, который мы планируем поднимать перед Министерством инфраструктуры. Они нам были переданы от одного из портов около четырех лет назад. На мой взгляд, не самое эффективное решение. Железная дорога — это не портовый и не судовой оператор. Мы смогли их технически поднять, но запустить в эксплуатацию — не наш профиль», — сказал глава «Укрзализныци».

Ранее Кравцов сообщал, что «Укрзализныця» планирует передать паромы «Герои Плевны» и «Герои Шипки» в управление профильному оператору с компенсацией понесенных затрат.

Паромы «Герои Шипки» и «Герои Плевны» (проект 6-74) построены на судостроительной верфи Uljanik (сейчас — Хорватия) в 1977-1978 годах. Суда эксплуатировало Черноморское морское пароходство. Со второй половины 1990-х годов паромы арендовала судоходная компания «Укрферри». В 2015 году ГП «Администрация морских портов Украины» передало паромы в управление Центру транспортного сервиса «Лиски».

В сентябре 2017 года ПАО «Укрзализныця», АО «Грузинская железная дорога» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривал совместное развитие железнодорожно-паромного сообщения по маршруту ЕС — Украина — Черное море — Грузия — Азербайджан — Каспийское море — страны Азиатского региона с использованием паромов «Укрзализныци». Меморандум предусматривал создание совместного предприятия по оперированию паромами «Укрзализныци», однако практической реализации к настоящему времени не получил.

В 2017-2018 годах ЧАО «Ильичевский судоремонтный завод» выполнило ремонт парома «Герои Шипки».



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