В январе-августе Херсонский порт увеличил грузооборот на 24,4%

08:15 19.09.2019   Украина

Херсонский морской порт в январе-августе 2019 года увеличил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,4% — до 2,338 млн тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрации морских портов Украины» (АМПУ), передают Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов увеличилась на 33,1% — до 1,621 млн тонн, импортных грузов — на 82,4%, до 458,37 тыс. тонн. Перевалка во внутреннем сообщении сократилась на 37% — до 257,99 тыс. тонн.

Переработка наливных грузов увеличилась на 32% — до 107,58 тыс. тонн. В частности, перевалка нефтепродуктов выросла на 62,9% — до 93,89 тыс. тонн, химических грузов — на 37,5%, до 8,25 тыс. тонн. Переработка растительного масла составила 5,44 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 25% — до 1,751 млн тонн. В частности, переработка хлебных грузов выросла на 28% — до 693,12 тыс. тонн, в том числе зерна — на 61%, до 339,48 тыс. тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений увеличилась в 2,8 раза — до 156,93 тыс. тонн, строительных грузов — сократилась в 2,4 раза, до 129,99 тыс. тонн. Перевалка руды составила 3,26 тыс. тонн. Перевалка других сыпучих грузов увеличилась на 56,9% — до 676,6 тыс. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов выросла на 21,1% — до 479,05 тыс. тонн. В частности, перевалка черных металлов увеличилась на 19,7% — до 259,66 тыс. тонн, в том числе металлопроката — на 28,4%, до 229,03 тыс. тонн, чугуна — в 2,2 раза, до 21,24 тыс. тонн, переработка металлолома сократилась в 3,1 раза — до 9,39 тыс. тонн. Перевалка химических грузов и минеральных удобрений выросла в 3,3 раза — до 96,06 тыс. тонн, цемента в таре — в 2,4 раза, до 22,01 тыс. тонн, лесных грузов — сократилась в 16,7 раза, до 2,11 тыс. тонн. Переработка автотехники и сельхозтехники составила 0,11 тыс. тонн. Переработка других тарно-штучных грузов снизилась на 5,7% — до 99,1 тыс. тонн.

Херсонский морской порт расположен на правом берегу Днепра, в 15 километрах от устья реки. Количество грузовых причалов — девять, длина грузового причального фронта — 1,317 километра. В порту работают ГП «Херсонский морской торговый порт», ПАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов», ООО «Херсонес», ХПГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами», Херсонский государственный завод «Паллада» и другие портовые операторы.

Херсонский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 8% — до 3,074 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 2,3% против 2,5% в 2017 году.



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