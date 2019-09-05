У Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи досягнуто значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб в Україні та Росії.

Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.

“Досягнуто значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб”, — йдеться в повідомленні.