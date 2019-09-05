У Мінську досягнуто прогресу щодо одночасного звільнення утримуваних осіб в Україні та Росії
|08:10 19.09.2019
|Крым
У Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи досягнуто значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб в Україні та Росії.
Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
“Досягнуто значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб”, — йдеться в повідомленні.
Ще на цю тему:
09:10 19.09.2019
Сенцов: Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії
Сенцов: Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії
08:50 19.09.2019
Польша отказала пропагандисту оккупационной власти в визе
Польша отказала пропагандисту оккупационной власти в визе
08:01 19.09.2019
У Зеленського просять прокуратуру розібратися із заявами в ОБСЄ про "російський Крим"
У Зеленського просять прокуратуру розібратися із заявами в ОБСЄ про "російський Крим"
07:51 19.09.2019
Росія не забороняла в'їзд 24 українським морякам — Полозов
Росія не забороняла в'їзд 24 українським морякам — Полозов
19:00 18.09.2019
Симферопольский аєропорт намерен взыскать с китайского подрядчика почти 2 млрд рублей
Симферопольский аєропорт намерен взыскать с китайского подрядчика почти 2 млрд рублей
17:15 18.09.2019
Делегация РФ "будет отвечать" на попытки лишить слова крымчан на совещании ОБСЕ в Варшаве
Делегация РФ "будет отвечать" на попытки лишить слова крымчан на совещании ОБСЕ в Варшаве
11:15 18.09.2019
В оккупированном Крыму программу строительства социального жилья заменили патриотическим воспитанием
В оккупированном Крыму программу строительства социального жилья заменили патриотическим воспитанием
09:15 18.09.2019
Посольство США: Західні країни можуть ввести нові санкції у оборонній, енергетичній і фінансовій сферах
Посольство США: Західні країни можуть ввести нові санкції у оборонній, енергетичній і фінансовій сферах