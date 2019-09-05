Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до прокуратури АРК із запитом дати належну правову оцінку заявам, озвученим на щорічній нараді ОБСЄ у Варшаві про "російський Крим".

Про це постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич повідомив у Facebook, передає Укрінформ.

“Реагуючи на присутність і активність так званих представників "кримських громадських активістів" та "кримських ЗМІ", підконтрольних Російській Федерації, на щорічній нараді ОБСЄ з проблематики людського виміру у Варшаві, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим звернулося із запитом до Прокуратури Автономної Республіки Крим з тим, щоб надати належну правову оцінку ситуації, встановити, яким чином ці "кримські експерти" потрапили на захід, а також зафіксувати їх підтримку дій окупанта щодо визнання спроби анексії Автономної Республіки Крим та м. Севастополь Російською Федерацією”, - повідомив Кориневич.

З цього приводу, зазначив він, Представництво Президента України в АРК просить ініціювати відкриття кримінального провадження щодо порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Як повідомлялося, 16 вересня у Варшаві стартувала щорічна нарада ОБСЄ з виконання зобов'язань держав-учасниць у сфері дотримання прав і свобод людини, яка триватиме до 27 вересня.

В перший день форуму делегації обговорили питання захисту прав людей, окупацію Криму, а також санкції щодо РФ. Напередодні головний редактор пропагандистських видань "Кримська газета" і "Кримський журнал" Марія Волконська, яка приїхала на засідання ОБСЄ у Варшаві, назвала анексований Крим російським.