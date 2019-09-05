Спростовуючи недостовірну інформацію, що Росія заборонила в'їзд 24 українським морякам, адвокат Микола Полозов офіційно повідомив, що вони як і раніше перебувають у статусі обвинувачуваних у кримінальній справі і ніяких заборон на в'їзд не було.

Про це адвокат повідомив у Facebook, передає Укрінформ.

"У зв'язку з численними публікаціями недостовірної інформації у ЗМІ про заборону в'їзду до РФ щодо звільнених 24 українських військових моряків офіційно повідомляємо. Наразі 24 українські моряки перебувають у статусі обвинувачуваних у кримінальній справі, яка знаходиться у провадженні Слідчого управління ФСБ Росії. Жодних заборон на в'їзд до РФ щодо 24 українських військових моряків не виносилося", - написав Полозов.

Як повідомлялося раніше, 7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами в форматі "35 на 35". В Україну повернулися 11 незаконно засуджених в РФ українців і 24 моряки, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-Морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Суд ООН з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити 24 захоплених моряків і дати їм можливість повернутися в Україну.

Після обміну і повернення українських моряків в Україну адвокат Полозов уточнив, що адвокат РФ не закрила кримінальну справу щодо захоплених у Керченській протоці 25 листопада 2018 р. українських військових моряків. Наразі справа в стадії ознайомлення з матеріалами.