У Криму з 2014 року зафіксовано понад 300 фактів тиску та агресії проти журналістів з боку окупаційної влади.

На цьому в коментарі власному кореспондентові Укрінформу в кулуарах наради ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві повідомила представник Кримської правозахисної групи, медіаексперт Ірина Сєдова.

“Ми вивчаємо цю ситуацію вже 5 років, з кінця лютого 2014 року. Зараз зафіксовано понад 300 фактів тиску на свободу слова у Криму. Це катування, фізичне насилля, напади, залякування, адміністративні і кримінальні переслідування, мова ворожнечі, законодавчі обмеження”, - зазначила Сєдова.

Вона підкреслила, що таким чином Росія робить все, щоб знищити незалежні голоси і покарати тих, хто не боїться казати, що Крим – це Україна, і пише про порушення прав людини на півострові.

Вона назвала кілька нещодавніх випадків переслідування журналістів, які співпрацюють з правозахисною організацією “Кримська солідарність” і висвітлюють у Криму теми тиску на кримських татар, на українців, Православну церкву України. Зокрема, представники “Кримської солідарності” Ремзі Бекіров та Осман Аріфмеметов були заарештовані, але їхні заяви про катування після затримання не були розслідувані так званою кримською владою. Крім того, за словами Сєдової, переслідування зазнає журналістка ATR Гульсум Халілова. Її оголосили в Росії в розшук, звинувачуючи в участі у збройних формуваннях, хоча вона просто виконувала свої журналістські обов’язки. Правозахисниця також зауважила, що журналіст “Радіо Свобода” Микола Семена не може виїхати з Криму на лікування, в нього умовний термін ув’язнення і його прізвище внесено окупаційною владою у списки екстремістів.

Сєдова висловила думку, що російські офіційні та неофіційні організації приїхали на нараду ОБСЄ до Варшави “організованою групою, щоб розповсюджувати меседжі російської пропаганди”.

“Це все влада Росії робить для того, щоб легалізувати окупацію й анексію Криму”,- констатувала український медіаексперт.

На її переконання, позицію російської сторони “потрібно перекривати фактами, оскільки всі їхні виступи не мають жодного практичного підґрунтя”.

“Це просто акторська майстерність. Вони красивими словами говорять російську пропаганду”, - наголосила Сєдова.

Як повідомлялося, у Варшаві триває до 27 вересня щорічна нарада ОБСЄ з виконання зобов'язань держав-учасниць у сфері дотримання прав і свобод людини.