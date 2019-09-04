Верховный суд России 15 октября рассмотрит апелляционную жалобу на приговор по делу Константина Давыденко, осужденного и приговоренного к 10,5 годам заключения за шпионаж в оккупированном Крыму.

Об этом рассказала адвокат Ольга Динзе, пишут Новости Крыма.

Она также уточнила, что для обжалования приговора Давыденко этапируют в Москву в СИЗО Лефортово.

«Изначально жалоба была назначена на 13 сентября, но в связи с тем, что Константин Давыденко приболел, у него была температура, его не смогли этапировать в Москву на судебное заседание. Поэтому суд перенес заседание на 15 октября. До 13 сентября он точно находился в СИЗО №1 города Симферополя. О том, что он прибыл в следственный изолятор Лефортово у меня пока нет информации», – рассказала Динзе.

С учетом того, что Давыденко признал вину, его адвокат считает приговор «излишне суровым» и надеется, что апелляционный суд его смягчит.

«Он признал вину и в данном случае никаких последствий для государства и конституционного строя не наступило. Поэтому я считаю наказание излишне суровым и надеемся, что срок наказания снизят. Собственно, на этих специфических моментах и основана наша апелляционная жалоба», – пояснила Динзе.