Американская бабочка объедает Симферополь – введен карантин / Фото

19:15 18.09.2019   Крым

В оккупированном Симферополе так называемой службой по земельному и фитосанитарному надзору введен карантин по американской белой бабочке на площади 1340 га. 

Об этом сообщает пресс-служба организации, пишет Черноморская безопасность.

«Установлена карантинная фитосанитарная зона и введён карантинный фитосанитарный режим на территории городского округа Симферополь республики площадью 1 340 га», - говорится в сообщении.

Американская белая бабочка - карантинный вредитель плодовых культур. Прожорливое насекомое повреждает плодовые древесно-кустарниковые и травянистые растения. В ее «меню» входят: шелковица, яблоня, слива, черешня, орех грецкий, груша, айва, абрикос, персик, черемуха, шиповник (всего до 230 видов). В связи с высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год представляет большую опасность. Особенно большой вред наносит после появления второго поколения.

В оккупационной структуре посоветовали для локализации и ликвидации очагов карантинного объекта проводить очистку стволов от отмершей коры и обмазывание их известью, удалять растительные остатки, мусор, вспахивать междурядья, уничтожать «паутинные гнезда» и «проводить истребительные мероприятия против американской белой бабочки» разрешенными инстектицидами.

Фото с сайта ЧБ



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