Звільненим морякам не забороняли в'їжджати в Росію – адвокат

18:15 18.09.2019   Крым

Звільненим 7 вересня з російського полону 24-м українським морякам не забороняли в’їжджати на територію Російської Федерації.

Про це адвокат Микола Полозов повідомив на сторінці у Facebook, пише Українська правда

"В даний час 24 українські українські моряки знаходяться в статусі обвинувачуваних у кримінальній справі, що знаходиться в провадженні слідчого управління ФСБ Росії, написав Полозов.

Ніяких заборон на в'їзд в Російську Федерацію стосовно 24 українських військових моряків не виносилося".

25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.

Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).

25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, зобов’язав РФ відпустити моряків.

7 вересня у рамках обміну утримуваними особами між Україною та РФ 24 полонені моряки повернулися в Україну. Після повернення вони перебували у військовому госпіталі в Києві.

Слідчі Державного бюро розслідувань допитали кількох звільнених із російського полону моряків у справі "про Керченський інцидент".



Ще на цю тему:

13:15 18.09.2019
Звільненому моряку Гриценку видалили злоякісну пухлину
08:30 18.09.2019
На трассе «Таврида» в окккупированном Крыму колонна военной техники подмяла легковушку / Фото
19:30 17.09.2019
Береговые комплексы оккупантов «Бастион» и «Берег» уничтожили морские мишени на расстоянии 10-60 км
12:15 17.09.2019
В оккупированном Севастополе нашли место для новой школы водолазов оккупантов
09:05 17.09.2019
Учения с участием 3 тыс. военнослужащих проходят в оккупированном Крыму
18:15 16.09.2019
Полозов відвідав слідче управління ФСБ Росії у справі українських моряків
10:45 16.09.2019
У Криму велика колона російської техніки пройшла в напрямку Щолкіно / Фото
16:21 13.09.2019
Росгвардия провела учения по пресечению массовых беспорядков в оккупированном Крыму
10:01 13.09.2019
Морской инженерный полк Черноморского флота РФ проводит учения по разминированию побережья
09:01 13.09.2019
Зеленський має намір дати квартири в Одесі всім звільненим морякам
07:41 13.09.2019
«Україна має довести ЄС і НАТО, що свобода пересування на морі для них така ж важлива» — екскомандувач сил НАТО в Європі
20:20 12.09.2019
Звільнений моряк пояснив, чому не стріляли у відповідь під час захоплення
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
10:15 16.09.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно "Ом" / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперов
19:45 17.09.2019
Премьер-министр Армении: Совет безопасности адекватно оценивает ситуацию в сфере безопасности
09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
17:44 13.09.2019
В Минобороны Армении обсудили предстоящие учения с участием государственных органов
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:30 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии мотострелки обороняли берег от высадки морского десанта противника
15:15 18.09.2019
Тейлор: Агресія РФ перешкоджає вступу Грузії та Україниу НАТО
16:45 17.09.2019
В отличие от NDI, МВФ удовлетворен состоянием экономики Грузии
12:45 17.09.2019
NDI: Поддержка Евросоюзу в Грузии составляет 78%, НАТО - 71%
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 18.09.2019
Глава МВС Молдови попросив ФБР про допомогу в розслідуванні крадіжки мільярда
16:00 18.09.2019
Молдова перед виборами отримала знижку на російський газ
14:45 18.09.2019
В ОБСЕ прокомментировали расследование в отношении главы Sputnik Молдова
13:45 17.09.2019
В Кишиневе задержан глава информагентства и радио "Sputnik Молдова"
Всі новини країни
Россия Россия
20:00 18.09.2019
ЮВО: 4 тысячи мотострелков проведут серию батальонных учений на юге России
16:30 18.09.2019
ЮВО: Ракетные корабли Каспийской флотилии отразили авиаудар на учении "Центр-2019"
15:00 18.09.2019
ЮВО первым получит тяжелый ударный беспилотник "Охотник" / Фото
14:15 18.09.2019
Змодельовано наслідки "обмеженого" ядерного конфлікту між Росією і НАТО / Відео
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 17.09.2019
В Турции выдали ордера на арест 28 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО
17:30 16.09.2019
За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек
08:15 16.09.2019
Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
Всі новини країни
Украина Украина
20:15 18.09.2019
Суд пересмотрит приговор осужденному в Крыму за "шпионаж" Константину Давыденко
19:40 18.09.2019
АМПУ запрошує інвесторів до участі у Road Show проектів концесії держстивідорів «Ольвія» і Херсонський порт
19:20 18.09.2019
Правозахисники попередили про модливість переслідувань адвокатів у окупованому Криму після наради в ОБСЄ / Відео
19:15 18.09.2019
Американская бабочка объедает Симферополь – введен карантин / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд