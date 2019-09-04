Россия оставляет за собой право на ответные действия, если представителям российского гражданского общества будут мешать высказываться на проходящем в Варшаве ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения.

Об этом заявил в среду, 18 сентября, заместитель главы российской делегации, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, передает ТАСС.

По его словам, в первые дни совещания "было много попыток лишить слова крымчан". "Я уверен, что такие попытки будут предприниматься и дальше", - добавил Лукьянцев.

"Мы переговорили с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), объяснили ситуацию, сказали, что считаем недопустимыми попытки лишать слова тех, кто аккредитован на это мероприятие в соответствии с правилами и процедурами и записался на выступление. Тем более абсурдно лишать слова на сессии, посвященной свободе выражения мнения", - добавил он.

"Мы также сказали, что если будут продолжаться попытки лишать слова представителей нашего гражданского общества и другие провокации, то мы оставляем за собой право прерывать любые делегации и НПО, которые будут говорить о якобы аннексии и оккупации [Крыма], поскольку мы усматриваем в этом покушение на территориальную целостность нашей страны", - сказал Лукьянцев.

По его словам, этот сигнал, видимо, был воспринят со всей серьезностью. "Мы получили заверение, что всем представителям российского гражданского общества, которые аккредитованы на мероприятие и выступают от своей организации, несмотря на все попытки их прервать, будет предоставлено слово. Будем надеяться, что руководство БДИПЧ будет придерживаться данного слова. Видимо, соответствующим образом были проинструктированы все те, кто председательствует на тех или иных тематических сессиях", - указал представитель российской делегации.

"В целом, я не могу сказать, что обстановка на совещании улучшилась по сравнению с прошлым годом. Обстановка не улучшается, а временами только ухудшается. Очень много обвинений, критики, политизации, взаимных обвинений, попытки навесить ярлыки. Какой-то попытки услышать друг друга и прислушаться, найти какие-то точки соприкосновения почти не просматриваются", - констатировал он.