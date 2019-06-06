ВМСУ списали чотири судна забезпечення / Фото
|16:15 18.09.2019
|Украина
Міністерство оборони виключило зі складу Військово-Морських Сил ЗС України чотири судна забезпечення внаслідок закінчення строку служби та втрати тактико-технічних характеристик.
Про це повідомляє Українсткий мілітарний портал.
Зокрема згідно з наказом МО №494 від 16 вересня 2019 року, зі складу ВМСУ виключені:
- малий морський танкер «Фастів» проєкту 1844Д, зав.№102, 1981 року побудови (мав бортовий номер A760);
- протипожежний катер «Борщів» проєкту 364, зав.№366, 1954 року побудови (мав бортовий номер A722);
- протипожежний катер «Євпаторія» проєкту 364, зав.№369, 1953 року побудови (мав бортовий номер A728);
- рейдовий катер «РК-1942» проєкту 371У, зав.№902, 1984 року побудови.
Відновлення кораблів економічно недоцільне зазначається у наказі.
Нагадаємо, що у вересні Міністерство інфраструктури України передало Військово-Морським Силам аварійно-рятувальний буксир проєкту 2262 «Олександр Охрименко», який може залучатися до пошуково-рятувального та протимінного забезпечення, проведення водолазних, гідрографічних, науково-дослідницьких та інших спеціальних робіт.
Універсальне судно обладнане пошуковими РЛС, рятувальними засобами, буксирною лебідкою, 8-тонним електрогідравлічним краном, барокамерою, мобільною водолазною станцією, має великі ємності для прісної води та палива. Крім того має обладнання для збору нафтопродуктів з поверхні води, а також протипожежні насоси та лафети для гасіння пожежі.
Нагадаємо, що у лютому до корабельного складу ВМСУ також було зараховано три судна забезпечення (катер зв'язку, плавуча судоремонта майстерня та водоналівна баржа).
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