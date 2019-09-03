Завод "Запорожкран" отгрузил 79 портовых кранов для одного из крупнейших портов США / Видео

21:00 18.09.2019   Украина

Завод «Запорожкран» отгрузил 79 портовых кранов для порта Вирджинии в США – Virginia Port Authority. 

Об этом сообщил gmk.center со ссылкой на Ukraine News.

«Запорожкран» изготовил краны автоматического штабелирования контейнеров (ASC) по заказу на основе автоматических козловых контейнерных кранов на рельсовом ходу. На их производство ушло 2227 т металлопроката.

Новые краны позволят порту Вирджинии – пятому по величине в США – дополнительно перерабатывать до 1 млн контейнеров в год.

«Запорожкран» – крупнейший завод в Восточной Европе, где производят промышленные краны разного типа. В 2005-м собственником завода стал мировой лидер в области краностроения – финская корпорация Konecranes. 95% продукции завода идет на экспорт.

Ранее мы писали, что компания Konecranes является поставщиком кранов для Мариупольского порта. Последний закупал портовые краны каждый год в течение 15 лет, рассказал в интервью GMK Center директор ГП «Мариупольский МТП» Александр Олейник.

По его словам, сначала для потребностей порта хватало 40-тонных кранов, потом понадобились 45-, 50-тонные. Затем Мариупольский порт начал полное обновление набережной и тыловой линий, поэтому начал закупки погрузчиков, которые могут поднимать, перевозить и грузить в трюмах.



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