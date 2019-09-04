Военнослужащие танковых и мотострелковых подразделений российской военной базы в Армении в рамках подготовки к совместному двустороннему батальонному тактическому учению завершили курс по преодолению водных преград в горно-лесистой местности в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

В ходе выполнения задач по подводному и надводному вождению военнослужащие, в том числе офицеры управления, отработали нормативы по преодолению водных преград, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Танковые экипажи преодолели танковый вододром глубиной более 5 м и шириной более 200 м, а экипажи бронетранспортёров и боевых машин пехоты форсировали водные преграды и горные реки.

В преддверии проведения надводного и подводного вождения боевых машин и танков военнослужащие на специализированном учебно-тренировочном комплексе отработали действия при экстренном покидании затопленной военной техники и нормативы по медицинской, радиационной, химической, биологической защите и легководолазной подготовке, с применением изолирующих противогазов ИП-5.

К практическим занятиям по форсированию водных преград и горных рек было привлечено более 300 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе военнослужащие спасатели со специализированным водолазным оборудованием, медицинским обеспечением и легкомоторными лодками.

Помимо этого, в горной части Армении в рамках лагерного сбора и подготовки к российско-армянскому совместному двустороннему батальонному тактическому учению военнослужащие артиллерийских подразделений Южного военного округа учатся уничтожать огневые позиции и бронетехнику условного противника мортирной стрельбой из артиллерийских орудий.

Артиллеристы на полигоне Алагяз отрабатывают задачи поражения и уничтожения целей, расположенных в труднодоступных ущельях, оврагах и на противоположных скатах высот. Военнослужащие в составе артиллерийских расчетов разрушают мощные железобетонные перекрытия сооружений мортирным способом с закрытых огневых позиций и навесной стрельбой при углах возвышения ствола свыше 20 градусов со сменой огневых позиций и маскировкой орудий.

Стрельбы проводятся с привлечением расчетов комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку местности и определяют координаты огневых позиций условного противника с последующей передачей информации и координат артиллерийским расчетам для наведения огня.

На лагерных сборах артиллерийских подразделений принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе гаубицы «Мста-С», «Акация» и современные комплексы беспилотных летательных аппаратов.