ЮВО: На российской военной базе в Абхазии мотострелки обороняли берег от высадки морского десанта противника
|20:30 18.09.2019
|Абхазия
На российской военной базе в Абхазии в рамках двустороннего батальонного тактического учения (БТУ) мотострелковые подразделения российской военной базы отработали маневренную оборону береговой линии республики от высадки морского десанта противника.
В ходе учебы на побережье Черного моря протяженностью до 2 км военнослужащие на бронетранспортерах БТР-82АМ выполнили задачи оборонительного боя при различных прогнозируемых вариантах захвата условным противником берега, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Особое внимание на этапе БТУ уделялось вопросам создания фортификационных сооружений вдоль берега, маскировке боевых машин и нанесению своевременного огневого поражения приближающимся и атакующим кораблям и судам обеспечения противника.
Ранее при совершении маршей на штатной технике из пункта постоянной дислокации к местам розыгрыша учения военнослужащие отразили авиаудары условного противника и преодолели зоны радиоактивного, химического и биологического заражения.
Всего в учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе современные бронеавтомобили «Тигр» и танки Т-72Б3.
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