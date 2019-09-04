До конца недели серия батальонных тактических учений Южного военного округа пройдет на военных полигонах в Ростовской и Волгоградской областях с привлечением почти 4 тысячи военнослужащих и 500 единиц техники, в том числе авиатехники 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

В ходе БТУ усиленные мотострелковые батальоны были подняты по тревоге и совершили марши в районы сосредоточения в условиях действий диверсионных групп противника, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Личный состав батальонов при поддержке танков, взвода стрелковой роты снайперов, батареи гаубичной артиллерии, огнеметного отделения и армейской авиации отработал маневренно-огневые действия в блокировании условного противника, а также огневое подавление и последующую зачистку района, занимаемого противником.

Одним из главных критериев оценки командиров подразделений является умение применить навыки по управлению личным составом при ведении боевых действий с применением новых методик управления огнем в составе разведывательно-огневого комплекса и действий в составе тактического воздушного десанта.

На учениях задействована такая военная техника как танки Т-90, БМП-3, САУ «Мста-С» и «Акация», бронеавтомобили «Тигр», вертолеты Ми-35 и Ми-8 АМТШ и самолеты Су-34.