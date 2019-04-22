АМПУ запрошує інвесторів до участі у Road Show проектів концесії держстивідорів «Ольвія» і Херсонський порт

19:40 18.09.2019   Украина

ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) запрошує українських і міжнародних інвесторів взяти участь у Road Show проектів концесії майна ДП «Стивідорна компанія (СК) «Ольвія» і ДП «Херсонський морський торговельний порт» (ХМТП), яке відбудеться 1 жовтня 2019 року в Одесі. 

Про це повідомила прес-служба АМПУ, пишуть Порти України.

Організаторами заходу виступає Міністерство інфраструктури спільно з АМПУ, Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). АМПУ стане однією зі сторін концесійної угоди і буде забезпечувати координацію реалізації проектів у рамках Стратегії розвитку морських портів України до 2038 року.

Як вказала прес-служба, Road Show пілотних концесійних проектів у портовій галузі України проводиться з метою ознайомлення інвесторів із баченням уряду щодо розвитку українських морських портів, з особливим акцентом на механізм концесії і потенційні проекти. Під час першої частини заходу учасники зможуть поспілкуватися з міністром інфраструктури, міністром економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства, керівником парламентського комітету з економічної політики, керівництвом АМПУ, а також представниками Миколаївської та Херсонської влади.

Крім того, IFC, ЄБРР і їх консультанти нададуть учасникам детальну інформацію про концесійні проекти в портах «Ольвія» і Херсон, приділивши особливу увагу опису тендерного процесу та основних умов тендеру. В ході цієї частини учасники зможуть задати питання і отримати роз'яснення.

Взяти участь у заході потенційні інвестори зможуть після попередньої реєстрації.

Міністерство інфраструктури минулого тижня оголосило про проведення конкурсів на концесію майна ДП «Стивідорна компанія (СК) «Ольвія» і ДП «Херсонський морський торговельний порт» (ХМТП) і відповідного майна ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ). Відповідне оголошення опублікувала газета «Урядовий кур'єр».

Майно держстивідора «Ольвія» передається в концесію на 35 років, майно ХМТП — на 30 років. З переможцями конкурсів будуть підписані угоди, сторонами яких стануть Мінінфраструктури, АМПУ, компанія-переможець конкурсу, а також підприємство (SPV), яке буде створене і зареєстроване переможцем конкурсу в Україні для реалізації проекту. Органом, який надає концесію за результатами концесійного конкурсу, є Мінінфраструктури.

Як повідомив «Портам України» голова Проектного офісу з питань державно-приватного партнерства SPILNO Тарас Бойчук, конкурсні процедури відбуватимуться відповідно до чинного на сьогодні законодавства, а угоди, які підпишуть з переможцями конкурсів, будуть містити вже норми нового закону «Про концесії».

ДП «СК «Ольвія», ДП «ХМТП» і поромний комплекс ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» є майданчиками реалізації пілотних проектів концесії у портовій галузі. Пілотні проекти концесії затверджені Мінінфраструктури 23 червня 2016 року. ТЕО пілотних проектів розроблені консорціумом міжнародних консультантів, сформованим ЄБРР і IFC. При підготовці ТЕО проведено системний аналіз ринку, виконано фінансову, технічну, екологічну та юридичну експертизу. Крім того, проведені зустрічі з потенційними вітчизняними та закордонними приватними партнерами з метою врахування їх пропозицій щодо реалізації проектів.

ТЕО пройшли обговорення за участю представників трудових колективів держстивідорів, місцевої влади і були затверджені Мінінфраструктури та Міністерством економічного розвитку і торгівлі з урахуванням гарантій подальшого працевлаштування працівників держпідприємств.

Зацікавленість у концесії держстивідорів «Ольвія» і ХМТП виявили понад 25 українських і закордонних компаній, у числі яких — Bunge, COFCO, Mitsubishi Corparation, Posco, «Метінвест», «Портінвест», «Укррічфлот», «Дніпро Карго Лімітед» та інші.



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