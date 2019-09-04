Симферопольский аєропорт намерен взыскать с китайского подрядчика почти 2 млрд рублей
|19:00 18.09.2019
|Крым
АО «Международный аэропорт «Симферополь» подало два иска к компании «Петро-Хэхуа» (российское подразделение китайской Haihua Industry Group) на общую сумму в 1,9 млрд рублей.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел, пишет Крыминформ.
По данным агентства, исковые заявления на 1,774 млрд рублей и 125 млн рублей направлены в "Арбитражный суд" Крыма 16 и 17 сентября соответственно. Пока они не приняты к производству, суть исков не раскрывается.
Около недели назад «Петро-Хэхуа» подало в тот же суд иск к аэропорту. Заседание по делу в "Арбитражном суде" Крыма назначено на 22 октября.
Обе стороны комментировать суть претензий журналистам отказались.
Симферопольский аэропорт построен в 1940-х годах. В апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тысяч кв. м. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% – кредиты банков.
По федеральной целевой программе (ФЦП) развития оккупированных Крыма и Севастополя предусмотрено порядка 12,6 млрд рублей на развитие симферопольского аэропорта.
Haihua Industry Group – одно из ведущих предприятий в сфере нефтегазовой, химической, металлургической и фармацевтической промышленности Китая. В России структура корпорации – ООО «Петро-Хэхуа» – уже реконструировала аэродромные сооружения и водосточно-дренажную сеть международного аэропорта Калуга (1,7 млрд рублей).
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