Симферопольский аєропорт намерен взыскать с китайского подрядчика почти 2 млрд рублей

19:00 18.09.2019   Крым

АО «Международный аэропорт «Симферополь» подало два иска к компании «Петро-Хэхуа» (российское подразделение китайской Haihua Industry Group) на общую сумму в 1,9 млрд рублей. 

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел, пишет Крыминформ.

По данным агентства, исковые заявления на 1,774 млрд рублей и 125 млн рублей направлены в "Арбитражный суд" Крыма 16 и 17 сентября соответственно. Пока они не приняты к производству, суть исков не раскрывается.

Около недели назад «Петро-Хэхуа» подало в тот же суд иск к аэропорту. Заседание по делу в "Арбитражном суде" Крыма назначено на 22 октября.

Обе стороны комментировать суть претензий журналистам отказались.

Симферопольский аэропорт построен в 1940-х годах. В апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тысяч кв. м. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% – кредиты банков.

По федеральной целевой программе (ФЦП) развития оккупированных Крыма и Севастополя предусмотрено порядка 12,6 млрд рублей на развитие симферопольского аэропорта.

Haihua Industry Group – одно из ведущих предприятий в сфере нефтегазовой, химической, металлургической и фармацевтической промышленности Китая. В России структура корпорации – ООО «Петро-Хэхуа» – уже реконструировала аэродромные сооружения и водосточно-дренажную сеть международного аэропорта Калуга (1,7 млрд рублей).



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