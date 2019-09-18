Глава МВС Молдови попросив ФБР про допомогу в розслідуванні крадіжки мільярда

18:45 18.09.2019   Молдова

Міністр внутрішніх справ Молдови Андрей Нестасе звернувся до Федерального бюро розслідувань (ФБР) США з проханням про допомогу в розслідуванні крадіжки мільярда, "Ландромату" та інших злочинних схем у фінансово-банківській системі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Нестасе сказав, що він "як віцепрем'єр і міністр внутрішніх справ на початку свого візиту до США зустрівся з керівництвом ФБР і вручив лист з проханням допомогти в затриманні та притягненні до відповідальності в Молдові всіх, хто скоїв ці злочини, починаючи з Плахотнюка, Шора і всіх їхніх співучасників".

"У ФБР мене запевнили, що нададуть повну підтримку, щоб у нашій країні нарешті постала справедливість", — зазначив Нестасе.

Нагадаємо, у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів.

У причетності до крадіжки мільярда стара влада Молдови звинуватила скандального бізнесмена Ілана Шора, главу партії "Шор". Шора було визнано винним судом першої інстанції, але він залишався на свободі через "затримку" апеляційних слухань (вважалося, що насправді – через його співпрацю з партією влади).

Ілан Шор після зміни влади втік з країни і зараз перебуває в Ізраїлі.



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