Ощадбанк отримав документи, щоб стягнути із РФ компенсацію через анексію Криму

18:30 18.09.2019   Крым

Ощадбанк отримав виконавчі документи, що дозволяють йому стягнути з Російської Федерації компенсацію за збитки, завдані анексією Криму.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу банку.

"Ощадбанк отримав виконавчі документи відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 17 липня 2019 року. Цією ухвалою було задоволено заяву банку про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного арбітражу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, від 26 листопада 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вказані виконавчі листи є підставою для виконання рішення Міжнародного арбітражу на території України та відшкодування збитків, завданих Ощадбанку в розмірі близько 1,3 млрд дол. США плюс проценти, які нараховуються щоденно до моменту виконання рішення.

Наразі Ощадбанк здійснює необхідні процесуальні дії для відкриття виконавчого провадження та належного захисту своїх інтересів, які було порушено внаслідок незаконних дій Російської Федерації на території Криму, та відшкодування спричинених збитків.

Як повідомлялось, 26 листопада 2018 року Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,3 млрд дол. США.



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