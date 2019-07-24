Тейлор: Агресія РФ перешкоджає вступу Грузії та Україниу НАТО

15:15 18.09.2019   Грузия

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що агресія Росії перешкоджає вступу України та Грузії до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це він заявив в інтерв'ю Першому каналу Грузії, пише Укрінформ.

"Грузія та Україна добре пам'ятають послання саміту НАТО в Бухаресті у 2008 році, тоді МАР не отримала ні Грузія, ні Україна, але в заяві саміту йдеться, що вони обов'язково стануть членами НАТО в майбутньому, в певний час. Бажання Грузії та України вступити до альянсу всім добре відоме, це прописано в Конституції", - сказав Тейлор.

Водночас він наголосив, що в Бухаресті констатувалося: агресія Росії і її військова присутність в окупованих регіонах Грузії та України залишаються серйозною проблемою для вступу цих країн в НАТО.

"Я не можу сказати вам, чи повинні ваші країни в цьому процесі бути разом, чи окремо. Коли ви почнете процес, це будете вирішувати тільки ви. Звичайно, НАТО не хоче таких нових членів, які підвищать шанс протистояння з Росією. Однак у Вашингтонському договорі йдеться, що будь-яка європейська країна може подати заявку на членство, навіть країни, які стоять перед викликами. Було б непогано, якби росіяни залишили Південну Осетію, Абхазію, Крим або Донбас, це спростило б процес вступу", - заявив Тейлор.



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