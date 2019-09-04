Отряд противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Черноморского флота страны-агрессора успешно сдал курсовые задачи и приступил к выполнению плановых задач боевой подготовки.

В ходе выполнения учебно-боевых задач личный состав отряда провел комплекс подготовительных, а затем зачётных подводных стрельб, водолазных спусков и противодиверсионных мероприятий, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Экипажи противодиверсионных катеров типа «Грачонок» и патрульных катеров типа «Раптор» отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной и противодиверсионной защите и корабельные учения по борьбе за живучесть катеров.

Отряд ПДСС выполняет задачи по контролю состояния подводной части акватории пунктов базирования кораблей ЧФ на предмет обнаружения угроз в подводной среде.