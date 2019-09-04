ЮВО: Противодиверсионный отряд ЧФ приступил к выполнению плановых задач боевой подготовки
|18:00 18.09.2019
|Крым
Отряд противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Черноморского флота страны-агрессора успешно сдал курсовые задачи и приступил к выполнению плановых задач боевой подготовки.
В ходе выполнения учебно-боевых задач личный состав отряда провел комплекс подготовительных, а затем зачётных подводных стрельб, водолазных спусков и противодиверсионных мероприятий, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Экипажи противодиверсионных катеров типа «Грачонок» и патрульных катеров типа «Раптор» отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной и противодиверсионной защите и корабельные учения по борьбе за живучесть катеров.
Отряд ПДСС выполняет задачи по контролю состояния подводной части акватории пунктов базирования кораблей ЧФ на предмет обнаружения угроз в подводной среде.
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