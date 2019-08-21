Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере: крымская частная фирма подозревается в хищении бюджетных средств.

По версии следствия, руководство компании отчиталось о завершении работ, когда они не были выполнены, нанеся бюджету ущерб в 410 тысяч рублей, пишут Примечания.

Деньги были выделены на реставрацию двух памятников в честь воинов-односельчан, погибших на фронтах Второй мировой войны. Они расположены в селах Журавки и Приветное.

Деньги были перечислены администрацией исполнителю, должностные лица компании отчитались о завершении работ. Во время проверки выяснилось, что реставрация не окончена, разница между стоимостью работ, указанных в документации, и стоимостью фактически проведенных работ, составила свыше 410 тыс. рублей.

Виновным грозит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы сроком до 6 лет.