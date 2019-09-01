Чингиз Якубов заявил, что польская сторона фактически лишила "представителя коренного народа Крыма" выступить и донести свою позицию на совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

Депутат, ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов рассказал, что Польша не предоставила ему визу: «Мне непонятно, почему принято такое решение, ведь Польша выбрана лишь площадкой, где собираются все страны ОБСЕ», пишут Примечания.

Якубов отметил, что планировал выступить на совещании с докладом о развитии крымской системы образования, рассказать, что изменилось в Крыму с момента аннексии полуострова Россией.

"Депутат" заявил, что после оккупации Крыма университет, который он возглавляет, получил "беспрецедентную поддержку". Якубов считает, что "Крым активно развивается, а санкционная политика не имеет никакого разумного смысла".