В Ялте российские силовики организовали канал нелегальной миграции
|17:00 18.09.2019
|Ялта
В Ялте задержаны несколько высокопоставленных сотрудников полиции, организовавших канал нелегальной миграции.
Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета РФ по оккупированным Крыму и Севастополю.
В оккупационном ведомстве сообщили, что организатором преступной группы выступил начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте. К реализации задуманного плана он привлек своих непосредственных подчиненных – заместителя, начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции «Массандровский», а также троих местных жителей, которые выступали в качестве посредников при получении и передаче взяток от лиц, обратившихся за ускоренным и беспрепятственным оформлением гражданства Российской Федерации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки организованной группой в крупном размере. На местах работы и жительства задержанных проведены обыски, изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия.
«В настоящее время в Главном следственном управлении проходят допросы фигурантов уголовного дела. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения», – добавили в оккупационном ведомстве.
В пресс-службе МВД по оккупированному Крыму сообщили, что по факту противоправной деятельности полицейских назначена служебная проверка. «Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции, а их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом», – добавили в "МВД".
Пресечение и ликвидация организованной преступной группы стали результатом совместных оперативных действий сотрудников СК, ФСБ, и подразделений собственной безопасности МВД по оккупированному Крыму.
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