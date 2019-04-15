Навіть "локальне" використання ядерної зброї призведе до загибелі майже 100 мільйонів осіб, говорять вчені.

Відеоролик, в якому вчені представили підсумки "Доктрини спільних ядерних операцій", показує вигаданий конфлікт сил НАТО і Росії, пише УНІАН.

Згідно зі сценарієм, російська армія завдає ядерного удару по прикордонних районах Німеччини та Польщі, передає Naked Science.

У відповідь США застосовує ядерну зброю по Калінінградській області.

За розрахунками вчених, уже до цього моменту загине щонайменше 2,6 мільйона осіб. Однак обидві сторони вже переступили межу і розв'язали собі руки в застосуванні ядерної зброї.

Удар 300 боєголовок паралізує сили НАТО, у відповідь по території РФ відправляються 180 боєголовок. Згідно з моделлю, смертність досягає вже 34,1 мільйонів, і ще 57,4 мільйонів людей загине від важких уражень і ран. Автори роботи наголошують, що «обмеженою» ядерна війна не буває, а тому слід посилити контроль за смертельним озброєнням.

Раніше розвідка США встановила, що Росія проводила випробування крилатої ракети «Буревісник» з ядерною енергоустановкою як мінімум п'ять разів, всі пуски завершилися аваріями.