Кілька тонн землі впали за кілька метрів від всюдиходу з людьми, дивом ніхто не постраждав.

На узбережжі у курортному селі Санжейка в Одеській області стався зсув ґрунту. Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає УНІАН.

Кілька тонн землі впали за кілька метрів від всюдиходу з людьми. Момент зафільмували відпочивальники, які рухалися в баггі наступними. Люди каталися пляжем вздовж моря. Їм просто пощастило, що не встигли заїхати у небезпечну зону.