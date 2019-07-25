На узбережжі під Одесою стався зсув ґрунту / Відео
|16:45 18.09.2019
|Одесса
Кілька тонн землі впали за кілька метрів від всюдиходу з людьми, дивом ніхто не постраждав.
На узбережжі у курортному селі Санжейка в Одеській області стався зсув ґрунту. Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає УНІАН.
Кілька тонн землі впали за кілька метрів від всюдиходу з людьми. Момент зафільмували відпочивальники, які рухалися в баггі наступними. Люди каталися пляжем вздовж моря. Їм просто пощастило, що не встигли заїхати у небезпечну зону.
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