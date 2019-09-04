Звільненому моряку Гриценку видалили злоякісну пухлину

13:15 18.09.2019   Крым

Ізраїльські лікарі успішно прооперували українського моряка Дениса Гриценка, який був звільнений в межах обміну ув’язненими між Україною і Росією.

Як повідомили ізраїльські ЗМІ, у Дениса Гриценка українські лікарі виявили злоякісну пухлину в нирці, передає Depo.ua.

Медики звернулися до ізраїльських колег, які провели заочний консиліум. Ізраїльські лікарі для видалення злоякісного утворення порекомендували зробити моряку мініінвазивну операцію.

Після того, як виявилося, що українські медики не зможуть зробити тонку лапароскопію, до Києва вилетів відомий ізраїльський уролог Роман Гольдман.

Гриценко був прооперований спільними зусиллями 16 вересня на базі київської урядової лікарні "Феофанія". Йому успішно видалили новоутворення і зберегли нирку.

За словами ізраїльських лікарів, пухлина розвивалася близько 10 місяців, тобто саме в той час, коли Гриценко перебував у полоні.



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