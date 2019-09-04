ЮВО: Ракетные корабли Каспийской флотилии отразили авиаудар на учении "Центр-2019"
|16:30 18.09.2019
|Россия
Ракетные корабли Каспийской флотилии "Дагестан" и "Град Свияжск" отразили авианалет условного противника в рамках учения "Центр-2019".
Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, пишет Интрефакс.
"В ходе проведения стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" экипажи ракетных кораблей Каспийской флотилии совместно с авиацией Южного военного округа отработали действия по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника", - заявили в департаменте.
По данным Минобороны РФ, в качестве самолетов "противника" выступили штурмовики Су-25, которые сбросили осветительные авиабомбы САБ-250 на высоте около 2000 метров.
"Расчеты 30-мм артиллерийских комплексов "Палаш" и "Дуэт", стоящих на вооружении ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей "Дагестан" и "Град Свияжск", осуществили обнаружение, захват, классификацию, сопровождение целей и выполнили артиллерийскую стрельбу на их уничтожение", - сказали в департаменте.
В военном ведомстве отметили, что экипажи ракетных кораблей также отработали маневрирование и маскировку для выхода из-под авиационного удара.
В учении "Центр-2019" в акватории Каспийского моря задействовано до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, более 20 вертолетов, свыше 150 единиц бронетанковой и автомобильной техники и более 6 тыс человек. Группировка сил флотилии отрабатывает взаимодействие с береговыми подразделениями при ведении боевых действий на приморском направлении, проводит тренировки по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности в акватории Каспийского моря.
Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября 2019 года под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на шести общевойсковых полигонах "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чебаркульский", "Юргинский", "Алейский", на полигонах ВВС и войск ПВО "Ашулук", "Сафакулево" на территории России, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров.
Для отработки совместных действий к учению привлекаются воинские контингенты Китая, Индии, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Всего в СКШУ "Центр-2019" задействовано около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
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