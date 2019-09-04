Глобальний контейнерний перевізник CMA CGM у вівторок відкрив новий прямий сервіс Black Sea Marmara Morocco (BSMAR) між портами Чорного, Мармурового і Середземного морів.

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, сервіс буде працювати в ротації: Одеса — Констанца — Амбарлі — Аліага — Пірей — Мальта — Валенсія — Альхесірас — Касабланка — Альхесірас — Мальта — Пірей — Гебзе — Одеса. Тривалість кругорейсу складе 28 днів. На сервісі будуть працювати 4 судна місткістю по 2,5 тис. TEU, пишуть Порти України.

Як зазначається, чотири контейнеровози, які розміщені на цьому сервісі, збільшують рефрижераторні потужності, що дозволяє групі перевозити швидкопсувні вантажі в оптимальних умовах зберігання. Суднозахід до порту Мальта, перевалочного центру групи в Середземному морі, також забезпечить зв'язок із рештою світу.

За допомогою сервісу BSMAR французька транспортно-логістична група планує поліпшити пропозицію щодо каботажних перевезень у регіоні Європи і Середземного моря, у відповідності зі стратегією CMA CGM, спрямованою на зміцнення своєї регіональної мережі. З урахуванням нового сервісу у CMA CGM на внутрішньоєвропейських і середземноморських маршрутах працює 31 контейнерний short sea сервіс, на якому задіяне 61 судно з 250 суднозаходами щотижня.

CMA CGM (штаб-квартира — Марсель) — четверта контейнерна лінія світу. Згідно з актуальними даними Alphaliner, компанія контролює 11,6% світового ринку морських контейнерних перевезень. Активний флот перевізника становлять 511 суден (129 власних) місткістю 2 706 022 TEU (1 029 540 TEU). Портфель замовлень налічує 27 контейнеровозів сумарною місткістю 404 тис. TEU. Компанія представлена 600 офісами в 163 країнах. Штат — близько 30 тисяч співробітників.

CMA CGM працює на внутрішньорегіональних ринках через дочірні компанії CNC (Азія), Mercosul (Бразилія), Sofrana (тихоокеанський регіон) і MacAndrews (Європа).

CMA CGM входить до складу засновників ТОВ «Бруклін-Київ Порт», портового оператора Одеського морського порту, яке управляє контейнерним терміналом у Хлібній гавані (причал №42-43). У грудні 2018 року ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «Одеський морський торговельний порт», ТОВ «Бруклін-Київ Порт» і CMA CGM уклали меморандум, який передбачає €20 млн інвестицій французької компанії у розвиток інфраструктури одеського терміналу.

Тривалість кругорейсу складе 28 днів. Фото: cma-cgm.com