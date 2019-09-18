З 1 жовтня Молдова купуватиме російський газ на $15 дешевше - по $220 за тисячу кубометрів.

Про це заявив голова Moldovagaz Вадим Чебан, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Newsmaker.

За його словами, з 1 січня 2020 року закупівельна ціна для Молдови може ще більше знизитися. Якою буде знижка, стане відомо в грудні, уточнив Чебан.

Знижка в січні залежатиме від базових котирувань на нафту за попередні дев'ять місяців.

Чебана запитали, чому Молдова купує газ по $235, тоді як спотові ціни на біржах не перевищують $180, а Україна в третьому кварталі цього року купує газ в середньому по $170.

Чебан відповів, що для Молдови не настільки важлива низька ціна на газ у другому і третьому кварталах, коли фіксується найнижче споживання.

"Набагато важливіше, за якою ціною Молдова купує газ взимку, тобто в першому і четвертому кварталах", - сказав глава Moldovagaz. Він згадав приклад України, яка в січні цьогоріч "купувала газ по $385, а Молдова - по $240".

За даними Мінекономрозвитку України, середня закупівельна ціна газу в першому кварталі становила $290, а в січні Україна купувала газ по $317.

Нагадаємо, президент Ігор Додон після недавнього візиту в Москву і зустрічі з очільником "Газпрому" Александром Міллером оголосив, що сторони домовилися про знижку на газ та кроки, які дозволять Молдові не підвищувати тарифи.

Він також розповів, що з початку наступного року ціна закупівлі російського газу буде дешевшою на $40-50 за тисячу кубометрів, а з квітня - на $70. Це, як зазначив Додон, дозволить не підвищувати тарифи для споживачів, а, можливо, навіть і знизити.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові відбудуться місцеві вибори, а наступного року - президентські.

РФ, традиційно підтримуючи соціалістів Додона, раніше неодноразово йшла на торгові поступки Молдові (зокрема - скасовувала заборони на експорт ряду агарних товарів), демонструючи це як особисті досягнення Додона.