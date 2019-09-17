Аэропорты Украины за 8 месяцев 2019 года приняли и отправили 16,077 млн пассажиров, что на 19,4% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в Госавиаслужбе Украины, пишет Центр транспортных стратегий.

Столичные воздушные ворота Борисполь и Жуляны ("Киев" им. Игоря Сикорского) обслужили 73,6% всех путешественников, воспользовавшихся украинскими аэропортами.

14,492 млн пассажиров воспользовались международными рейсами (+20,7%), 1 млн 585,1 тысяч - внутренними рейсами.

Реальные цифры по внутреннему пассажиропотоку примерно в два раза меньше официальной статистики. Это связано с особенностью учета: например, пассажир, который вылетел из аэропорта Борисполь и прилетел в аэропорт Одесса, учитывается как два пассажира.

Авиакомпании Украины за 8 месяцев 2019 года перевезли 9,226 тыс. пассажиров, что на 10,7% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

8,443 млн пассажиров воспользовались международными рейсами (+10,9%), 782,5 тыс. - вылетели или прилетели внутренними рейсами.

На момент публикации материала ни одна из украинских авиакомпаний не обнародовала данные о своей работе за 8 месяцев 2019 года, пишет издание.

Напомним, по состоянию на середину августа аэропорт Борисполь обслужил 9 млн пассажиров с начала года.