«Репід Трайдент – 2019»: Українські спецпризначенці тренували колег із Молдови / Фото
|15:30 18.09.2019
|Украина
Міжнародні навчання «Репід Трайдент – 2019» — найбільші міжнародні сухопутні військові маневри у Східній Європі.
А ще — це великий майданчик обміну воєнним досвідом між військовослужбовцями різних країн та силових структур, повідомляє Армія.Inform.
Зокрема під час проведення командно-штабної фази міжнародних навчань «Репід Трайдент – 2019» воїни 3-го полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго Сил спеціальних операцій ЗС України провели цілком реальне тренування з представниками збройних сил Молдови. Українські висококваліфіковані інструктори навчали своїх військових колег проведенню екстреної евакуації за допомогою КЗБО (комплекту з’ємного бортового обладнання «Адптер М1»).
"Ми завжди готові поділитися своїм досвідом виконання різнопланових завдань, притаманних нашій специфіці, — розповів пресофіцер 3-го полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго Богдан Тарасов. — Кожен військовослужбовець-інструктор пройшов спеціальні навчання та тренування відповідно до стандартів НАТО. Зокрема і доступного викладання будь-якої теми, що стосується нашої військової спеціальності".
Фото Армия.Информ
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