В 2024 году Минобороны РФ планирует сформировать в Западном и Южном военных округах отряды новейших тяжелых ударных беспилотников "Охотник".

Об этом во вторник, 17 сентября, сообщают Известия со ссылкой на источники в военном ведомстве, пишет Военное.РФ.



По их данным, БПЛА собираются вооружить крылатыми ракетами и высокоточными корректируемыми авиабомбами.

Компания "Сухой" начала разработку "Охотника" по контракту с Минобороны РФ в 2011 году. Первый макет БПЛА для проведения наземных испытаний появился в 2014 году.

Первый полет тяжелого беспилотника состоялся 7 августа 2019 года. "Охотник" провел в воздухе более 20 минут. Аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился. Позднее источник в оборонно-промышленно комплексе сообщил прессе, что до конца 2019 года БПЛА совершит еще несколько полетов.

"Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые, как утверждают в Минобороны РФ, делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, добавили в военном ведомстве.

Фото с сайта Военное.РФ