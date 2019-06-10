ЮВО первым получит тяжелый ударный беспилотник "Охотник" / Фото
|15:00 18.09.2019
|Россия
В 2024 году Минобороны РФ планирует сформировать в Западном и Южном военных округах отряды новейших тяжелых ударных беспилотников "Охотник".
Об этом во вторник, 17 сентября, сообщают Известия со ссылкой на источники в военном ведомстве, пишет Военное.РФ.
По их данным, БПЛА собираются вооружить крылатыми ракетами и высокоточными корректируемыми авиабомбами.
Компания "Сухой" начала разработку "Охотника" по контракту с Минобороны РФ в 2011 году. Первый макет БПЛА для проведения наземных испытаний появился в 2014 году.
Первый полет тяжелого беспилотника состоялся 7 августа 2019 года. "Охотник" провел в воздухе более 20 минут. Аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился. Позднее источник в оборонно-промышленно комплексе сообщил прессе, что до конца 2019 года БПЛА совершит еще несколько полетов.
"Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые, как утверждают в Минобороны РФ, делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, добавили в военном ведомстве.
Фото с сайта Военное.РФ
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