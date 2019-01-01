Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность расследованием в отношении главы Sputnik Молдова Владимира Новосадюка.

Во вторник, 17 сентября, в прокуратуре Молдовы сообщили, что в отношении Новосадюка ведутся следственные действия, пока о его задержании речи не идет. Сам Новосадюк отверг предъявленные обвинения в мошенничестве и отмывании денег, передает point.md.

"Я обеспокоен началом расследования в отношении главы Sputnik Молдова Владимира Новосадюка, которого задержали и допросили правоохранительные органы Молдовы. Собираю больше информации об обстоятельствах дела", - написал Дезир в Twitter.

Как сообщили в пресс-службе Sputnik, нареканий к журналистской работе Новосадюка у руководства агентства нет, судя по сообщениям молдавской прокуратуры, претензии правоохранителей связаны с событиями 2014 года и банком Unibank, в котором он был соучредителем вместе с еще двумя десятками человек, включая бывшего президента страны Петра Лучинского.

Ранее сообщалось, что в Кишиневе задержан глава информагентства и радио "Sputnik Молдова".