ООН: Окупанти подвоїли кількість обшуків і рейдів проти кримських татар

14:30 18.09.2019   Крым

Кількість обшуків і рейдів, спрямованих проти кримських татар, в окупованому Криму за перше півріччя 2019 року подвоїлась.

Про це заявила на пресконфереції голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, презентуючи нову доповідь, яка охоплює період з 16 травня по 15 серпня 2019 року, повідомляє Укрінформ.

За словами Богнер, кількість обшуків і рейдів, спрямованих проти кримських татар за перше півріччя 2019 року подвоїлась порівняно з аналогічним періодом минулого.

“Свобода вираження поглядів, як і раніше, придушувалась, зокрема шляхом накладення адміністративних санкцій за законодавством про протидію екстремізму", - наголосила вона.

Богнер зауважила, що це стосувалась навіть тих постів, які були розміщені до початку окупації, коли в Криму ще не були введені закони РФ.

У доповіді ООН також підкреслено, що за урядом України зберігаються зобов'язання щодо прав людини перед тими громадянами України, які живуть в окупованому Криму, зокрема, зобов'язання забезпечити їм рівний доступ до пенсій та соціальних виплат на материковій Україні.



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