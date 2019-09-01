На будівництві доріг в окупованому Криму працює техніка європейських виробників/ Фото
|14:00 18.09.2019
|Крым
На будівництві дороги Сімферополь-Євпаторія-Мирний в окупованому Криму російське Акціонерне товариство «Центродорстрой» (АТ ЦДС) використовує дорожньо-будівельну техніку провідних західних виробників, що може стати приводом для застосування до них «кримського пакету» санкцій.
Про це пише Центр журналістських розслідувань у статті «Дороги, що ведуть до санкцій».
Дорожньо-будівельна техніка провідних західних виробників Caterpillar, Wirtgen Group, GP Steuerungs- und Anlagenbau GmbH, Scania, Mercedes-Benz та інших всупереч секторальним санкціям, накладеним щодо ведення бізнесу в окупованому Криму, використовується на будівництві дороги Сімферополь-Євпаторія-Мирний генеральним підрядником АТ ЦДС.
Зокрема, на фото, якими АТ ЦДС на корпоративному сайті ілюструє будівництво дороги Сімферополь-Євпаторія-Мирний, можна бачити вантажні автомобілі Mercedes-Benz (Німеччина), екскаватори та бульдозер Caterpillar (США) і укладник Vogele Super 1800-3 компанії Wirtgen Group (Німеччина).
Крім того, У сюжеті інформагенції «Кримінформ» представник ЦДС детально розповідає про технологію виробництва якісного асфальту для Євпаторійської траси заводом «Teltomat-180» (GP Steuerungs- und Anlagenbau GmbH, Німеччина), який змонтовано у Сімферополі.
«Асфальтобетонний завод «Teltomat-180» був змонтований спеціально для забезпечення об’єкту – будівництва і реконструкції траси Сімферополь-Євпаторія-Мирний асфальтобетонною сумішшю», – каже співробітник «Центродорстроя» Євген Гармаш.
Також на відео показано роботу асфальтоукладника Vogele виробництва німецької Wirtgen Group та вантажних автомобілів Scania (Швеція).
Санкції, введені США та ЄС у відповідь на російську окупацію Криму, забороняють іноземним компаніям мати економічні відносини з компаніями в окупованому Криму.
АТ ЦДС отримало від «ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым» генеральний підряд на будівництво та реконструкцію автомобільної дороги Сімферополь-Євпаторія-Мирний та відкрило відокремлені підрозділи: «Крим» у смт Аерофлотське, «Крим Родниково» та «Крим Скворцово» в однойменних селищах Сімферопольського району.
Асфальтоукладник Vogele Super 1800-3, на будівництві траси Сімферополь-Євпаторія-Мирний Фото: aocds.ru
Вантажні автомобілі Mercedes-Benz та екскаватори Caterpillar Фото: aocds.ru
Асфальтобетонний завод Teltomat, АТ ЦДС, Сімферополь Скріншот: Крыминформ
Асфальтоукладник VÖGELE на будівництві траси Сімферополь-Євпаторія-Мирний Скріншот: Крыминформ
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