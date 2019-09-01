На будівництві дороги Сімферополь-Євпаторія-Мирний в окупованому Криму російське Акціонерне товариство «Центродорстрой» (АТ ЦДС) використовує дорожньо-будівельну техніку провідних західних виробників, що може стати приводом для застосування до них «кримського пакету» санкцій.

Про це пише Центр журналістських розслідувань у статті «Дороги, що ведуть до санкцій».

Дорожньо-будівельна техніка провідних західних виробників Caterpillar, Wirtgen Group, GP Steuerungs- und Anlagenbau GmbH, Scania, Mercedes-Benz та інших всупереч секторальним санкціям, накладеним щодо ведення бізнесу в окупованому Криму, використовується на будівництві дороги Сімферополь-Євпаторія-Мирний генеральним підрядником АТ ЦДС.

Зокрема, на фото, якими АТ ЦДС на корпоративному сайті ілюструє будівництво дороги Сімферополь-Євпаторія-Мирний, можна бачити вантажні автомобілі Mercedes-Benz (Німеччина), екскаватори та бульдозер Caterpillar (США) і укладник Vogele Super 1800-3 компанії Wirtgen Group (Німеччина).

Крім того, У сюжеті інформагенції «Кримінформ» представник ЦДС детально розповідає про технологію виробництва якісного асфальту для Євпаторійської траси заводом «Teltomat-180» (GP Steuerungs- und Anlagenbau GmbH, Німеччина), який змонтовано у Сімферополі.

«Асфальтобетонний завод «Teltomat-180» був змонтований спеціально для забезпечення об’єкту – будівництва і реконструкції траси Сімферополь-Євпаторія-Мирний асфальтобетонною сумішшю», – каже співробітник «Центродорстроя» Євген Гармаш.

Також на відео показано роботу асфальтоукладника Vogele виробництва німецької Wirtgen Group та вантажних автомобілів Scania (Швеція).

Санкції, введені США та ЄС у відповідь на російську окупацію Криму, забороняють іноземним компаніям мати економічні відносини з компаніями в окупованому Криму.

АТ ЦДС отримало від «ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым» генеральний підряд на будівництво та реконструкцію автомобільної дороги Сімферополь-Євпаторія-Мирний та відкрило відокремлені підрозділи: «Крим» у смт Аерофлотське, «Крим Родниково» та «Крим Скворцово» в однойменних селищах Сімферопольського району.

Асфальтоукладник Vogele Super 1800-3, на будівництві траси Сімферополь-Євпаторія-Мирний Фото: aocds.ru

Вантажні автомобілі Mercedes-Benz та екскаватори Caterpillar Фото: aocds.ru

Асфальтобетонний завод Teltomat, АТ ЦДС, Сімферополь Скріншот: Крыминформ

Асфальтоукладник VÖGELE на будівництві траси Сімферополь-Євпаторія-Мирний Скріншот: Крыминформ