У новій Єврокомісії питаннями санкцій, зокрема контролю над їх виконанням, опікуватимуться фінансові структури.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на сайт Єврокомісії.

Зокрема, санкційна служба (Unit FPI.5) буде виведена з-під контролю служби зовнішньополітичних інструментів ЄС, що підкоряється верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Її повноваження передадуть єврокомісару з питань економіки, латвійцю Валдісу Домбровскісу. Він стане віцепрезидентом нової Єврокомісії, яка запрацює з листопада, а також відповідатиме за економіку, фінансові послуги та соціальний діалог.

Відомство Домбровскіса опікуватиметься як питаннями застосування санкцій Євросоюзу щодо третіх країн, так і санкціями проти ЄС з боку іноземних держав, пише РБК.

"Мета - гарантувати більш надійніший захист від екстериторіальних санкцій, зробити фінансовий сектор ЄС більш стійким і налагодити виконання санкцій належним чином, використовуючи інструменти у фінансовому секторі", - сказала прессекретар Єврокомісії Міна Андреєва. За її словами, "санкції продовжать залишатися одним з головних інструментів зовнішньої політики".

За словами Андреєвої, нововведення допоможуть Євросоюзу привести власні санкційні механізми у відповідність до стандартів, що діють у багатьох європейських країнах.

Структури під керівництвом Домбровскіса також отримали повноваження на боротьбу з фінансовими злочинами, зокрема з відмиванням грошей. Раніше вони були закріплені за юридичними структурами Єврокомісії, зокрема за Генеральним управлінням юстиції.

Обрана голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Домбровскіса зміцнити європейський суверенітет. "Я хочу, щоб ви розробили заходи, що гарантують стійкість Європи перед екстериторіальними санкціями, які вводять треті країни. Я хочу, щоб ви гарантували, що санкції в ЄС реалізовані належним чином, зокрема в рамках фінансової системи", - заявила вона в посланні, зверненому до співробітників відомства Домбровскіса.

Рішення про санкції і надалі ухвалюватимуть на політичному рівні.