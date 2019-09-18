У новій Єврокомісії санкції проти РФ куруватиме єврокомісар з економіки

13:45 18.09.2019   Крым

У новій Єврокомісії питаннями санкцій, зокрема контролю над їх виконанням, опікуватимуться фінансові структури.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на сайт Єврокомісії.

Зокрема, санкційна служба (Unit FPI.5) буде виведена з-під контролю служби зовнішньополітичних інструментів ЄС, що підкоряється верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Її повноваження передадуть єврокомісару з питань економіки, латвійцю Валдісу Домбровскісу. Він стане віцепрезидентом нової Єврокомісії, яка запрацює з листопада, а також відповідатиме за економіку, фінансові послуги та соціальний діалог.

Відомство Домбровскіса опікуватиметься як питаннями застосування санкцій Євросоюзу щодо третіх країн, так і санкціями проти ЄС з боку іноземних держав, пише РБК.

"Мета - гарантувати більш надійніший захист від екстериторіальних санкцій, зробити фінансовий сектор ЄС більш стійким і налагодити виконання санкцій належним чином, використовуючи інструменти у фінансовому секторі", - сказала прессекретар Єврокомісії Міна Андреєва. За її словами, "санкції продовжать залишатися одним з головних інструментів зовнішньої політики".

За словами Андреєвої, нововведення допоможуть Євросоюзу привести власні санкційні механізми у відповідність до стандартів, що діють у багатьох європейських країнах.

Структури під керівництвом Домбровскіса також отримали повноваження на боротьбу з фінансовими злочинами, зокрема з відмиванням грошей. Раніше вони були закріплені за юридичними структурами Єврокомісії, зокрема за Генеральним управлінням юстиції.

Обрана голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Домбровскіса зміцнити європейський суверенітет. "Я хочу, щоб ви розробили заходи, що гарантують стійкість Європи перед екстериторіальними санкціями, які вводять треті країни. Я хочу, щоб ви гарантували, що санкції в ЄС реалізовані належним чином, зокрема в рамках фінансової системи", - заявила вона в посланні, зверненому до співробітників відомства Домбровскіса.

Рішення про санкції і надалі ухвалюватимуть на політичному рівні.



Ще на цю тему:

17:30 18.09.2019
Польша отказала в визе крымскому "депутату"
14:00 18.09.2019
На будівництві доріг в окупованому Криму працює техніка європейських виробників/ Фото
08:37 18.09.2019
Яхтовий туризм: Яхта "подсанкціоного" олігарха прямує з Анапи до окупованої Ялти / Фото
19:00 16.09.2019
Словаччина підтримує санкції проти РФ до повернення Україною контролю над своєю територією
11:00 16.09.2019
Волкер: Кримські санкції проти Росії залишаться до деокупації півострова
17:35 12.09.2019
ЄС на півроку продовжив персональні санкції проти Росії
08:40 06.09.2019
МИД Украины просит власти Германии запретить немецкой компании работать в Керчи
18:10 04.09.2019
Рада ЄС підтримала продовження санкцій проти Росії
10:40 02.09.2019
Спортсменка из Севастополя получила лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио
17:01 01.09.2019
Пакет санкций США против России за Крым: министр Трампа рассказал о подробностях
08:51 30.08.2019
Пристайко: ЄС все складніше продовжувати чинність санкцій проти Росії
17:10 29.08.2019
Судно під сирійським прапором завантажується на зерновому терміналі в окупованому Севастополі / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
10:15 16.09.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно "Ом" / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперов
19:45 17.09.2019
Премьер-министр Армении: Совет безопасности адекватно оценивает ситуацию в сфере безопасности
09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
17:44 13.09.2019
В Минобороны Армении обсудили предстоящие учения с участием государственных органов
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:30 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии мотострелки обороняли берег от высадки морского десанта противника
15:15 18.09.2019
Тейлор: Агресія РФ перешкоджає вступу Грузії та Україниу НАТО
16:45 17.09.2019
В отличие от NDI, МВФ удовлетворен состоянием экономики Грузии
12:45 17.09.2019
NDI: Поддержка Евросоюзу в Грузии составляет 78%, НАТО - 71%
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 18.09.2019
Глава МВС Молдови попросив ФБР про допомогу в розслідуванні крадіжки мільярда
16:00 18.09.2019
Молдова перед виборами отримала знижку на російський газ
14:45 18.09.2019
В ОБСЕ прокомментировали расследование в отношении главы Sputnik Молдова
13:45 17.09.2019
В Кишиневе задержан глава информагентства и радио "Sputnik Молдова"
Всі новини країни
Россия Россия
20:00 18.09.2019
ЮВО: 4 тысячи мотострелков проведут серию батальонных учений на юге России
16:30 18.09.2019
ЮВО: Ракетные корабли Каспийской флотилии отразили авиаудар на учении "Центр-2019"
15:00 18.09.2019
ЮВО первым получит тяжелый ударный беспилотник "Охотник" / Фото
14:15 18.09.2019
Змодельовано наслідки "обмеженого" ядерного конфлікту між Росією і НАТО / Відео
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 17.09.2019
В Турции выдали ордера на арест 28 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО
17:30 16.09.2019
За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек
08:15 16.09.2019
Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
Всі новини країни
Украина Украина
20:15 18.09.2019
Суд пересмотрит приговор осужденному в Крыму за "шпионаж" Константину Давыденко
19:40 18.09.2019
АМПУ запрошує інвесторів до участі у Road Show проектів концесії держстивідорів «Ольвія» і Херсонський порт
19:20 18.09.2019
Правозахисники попередили про модливість переслідувань адвокатів у окупованому Криму після наради в ОБСЄ / Відео
19:15 18.09.2019
Американская бабочка объедает Симферополь – введен карантин / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд