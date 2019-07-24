Исследовательское судно «Владимир Паршин» пройдет завершающий этап "реанимации" / Фото

13:30 18.09.2019   Украина

На расположенном в Черноморске судоремонтном заводе «ИСРЗ» пройдет второй, завершающий этап капитального ремонта научно-исследовательского судна (НИС) «Владимир Паршин».

Судно принадлежит Украинскому научному центру экологии моря, сообщает журнал Судостроение и ремонт.

«Владимир Паршин» был построен в 1987 году в Финляндии по пр.655. Длина судна 49.9 м, ширина 10.0 м, высота борта 5.0 м, осадка 3.6 м, дедвейт 272 т, доковый вес 875, мощность главного двигателя – 985 кВт, скорость хода 12.8 уз, автономность 35 суток. На борту  оборудовано 7 лабораторий, обеспечена возможность забора проб воды с глубины до 4 км. 

3 декабря 2009 года у этого НИС закончился срок действий документов Регистра, и оно было поставлено на отстой в порту Южный.

В 2018 году состоялся аукцион ProZorro, после чего ноябре-декабре на верфи «ИСРЗ» был проведен первый этап восстановительного докового ремонта «Владимира Паршина» стоимостью 15 730 200.00 грн, по завершения которого судно было отбуксировано в Южный.

В июле 2019 года на ProZorro снова появилась информация о капитальном ремонте «Владимира Паршина» с ожидаемой стоимостью 23 745 840.00 грн. В соответствии с техзаданием предстояло «… выполнить капитальный ремонт корпусной, электромеханической и радионавигационной частей судна в объеме внеочередного освидетельствования Регистром судоходства Украины с получением документов на пригодность к плаванию».

Как и в первом конкурсе, свои предложения на ProZorro выставили две компании: ЧАО «ИСРЗ» и ООО «Марко Лтд». Победителем снова стала расположенная в Черноморске верфь, предложившая цену в 23 685 840.00 грн. Ожидается, что ремонт займет не более 90 суток.

Как заявляя ранее по поводу «Владимира Паршина» на своей странице в Facebook глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий: «… украинская наука снова получит флагман научного флота, вполне достаточный для решения многих задач в нашем Черном море, от экологического мониторинга по стандартам и требованиям директив ЕС до фундаментальных океанографических исследований. А учитывая, что у наших черноморских соседей также не слишком много современных научно-исследовательских судов, то и тендеры ЕС на работы в нашем море тоже можно будет выигрывать, в дополнение к решению национальных задач».

Фото: Судостроение и ремонт



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