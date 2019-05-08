Трофейна турецька риболовецька шхуна пройде доковий ремонт для потреб ДПСУ / Фото

13:00 18.09.2019   Украина

Корабель морської охорони спеціального забезпечення «Онікс» (BG 59) (трофейне риболовецьке судно) Маріупольського загону морської охорони пройде доковий ремонт. 

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

Вартість робіт відповідно до електронних торгів обійдеться державі у 1,695 млн гривень. Перемогла в електронних відкритих торгах маріупольська компанія ТОВ «КП КОМУНЕКОРЕСУРСИ» яка запропонувала 1,695 проти 1,7 мільйони гривень від іншого місцевого підприємства – ТОВ «СРЗ» (Азовський судноремонтний завод).

Попередній термін виконання робіт до 20 грудня. Наразі очікується підписання договору.

Корабель «Онікс» (BG 59) був збудований за кордоном як риболовецьке судно. На початку 2010 року шхуну із шістьма рибалками затримали прикордонники за незаконний вилов риби у Чорному морі.

Рішенням суду судно конфіскували на користь держави, а у серпні того ж року його передали Морській охороні Держприкордонслужби України, саме до Керченського загону морської охорони, силами якого був затриманий. Він отримав статус корабля 3 рангу та ім’я «Онікс».

Окрім «Онікса» в складі Морської охорон ДПСУ є також інше трофейне риболовецьке судно – «Аметист» (BG-58). «Аметист» (BG-58) – це колишня риболовецька шхуна, що у 1999 році була затримана кораблем «Миколаїв» (BG-57) Морської охорони ДПСУ на незаконному вилові риби. Згодом за рішенням суду судно було конфісковано на користь держави та увійшов до Одеського загону Морської охорони ДПСУ. Нещодавно він також пройшов доковий ремонт.

Фото УМП



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