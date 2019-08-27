Яхтовий туризм: Яхта "подсанкціоного" олігарха прямує з Анапи до окупованої Ялти / Фото

08:37 18.09.2019   Крым

"#Кажете_санкції_не_працюють - ось вам приклад як "не працюють". Це яхта RAHIL (IMO: 1010533), яка, за даними ЗМІ, належить російському "подсанкціонному" олігархові Аркадію Ротенбергу, власнику подсанкціонних компаній-будівельників Кримського моста".

Про це на своїй сторинці у Фейсбук пише головний редактор BlackSeaNews та експерт Андрій Клименко.

"Яхта сьогодні <18 вересня - ред.> йде з Анапи до окупованої Ялти. Відзначимо, що в зв'язку з включенням Ротенберга в санкційні списки у всіх країнах ЄС, США, Британської Співдружності, яхта з липня 2014 року курсує виключно по Чорному морю, а взимку йде на стоянку не далі Стамбулу, уникаючи можливого арешту. Раніше її ареалом були курорти і острови Середземного моря: Ніцца, Монако...

Це біда - купити яхту за $60 млн, щоб плавати від Сочі до Криму.... І прапор довелося змінити на російський, бо під іншими не реєструют",  - пише Клменко.



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