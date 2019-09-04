В оккупированном Крыму программу строительства социального жилья заменили патриотическим воспитанием

11:15 18.09.2019   Крым

В оккупированном Крыму скорректировали перечень действующих государственных программ. 

Впервые этот документ был принят на 2015 год. Тогда он содержал 38 пунктов, теперь – 35, пишет РИА «Новый День»

Сокращение произошло как из-за технических причин, так и по существу. Например, отдельная программа 2015 года «Развитие рыбохозяйственного комплекса» теперь вошла в качестве подпрограммы в программу «Развитие сельского хозяйства».

Похоже, подпрограмма, запланированная на 2015-2017 «Сохранение, изучение и развитие языков армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов» полностью выполнена – ее из описания госпрограммы по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов вычеркнули.

Исчезла из перечня «Государственная программа ликвидации существующего дефицита мест в дошкольных образовательных организациях Республики Крым на 2015- 2017 годы», хотя за два года после ее официального завершения проблема сохраняется.

Но самая интересная замена произошла именно сейчас: 13 сентября 2019 года Совмин оккупированного Крыма принял распоряжение № 1160-р, утвердив Перечень госпрограмм, которые будут действовать в Крыму в 2020 году, пишет издание.

Правительство отказалось от программы ««Формирование рынка арендного жилищного фонда некоммерческого использования на территории Республики Крым».

Жилищная программа для небогатых была принята 14 сентября 2016 года, ее целью объявлялось «создание условий для формирования и развития сектора арендного жилищного фонда некоммерческого использования», то есть строительства для небогатых, для тех, кто не может купить квартиру в собственность.

Тогдашний документ Совмина обещал, что программа реализуется в два этапа: на подготовительном этапе (2017 – 2018 годы) будет создана инфраструктура, реализация проектов планировалась на 2019 – 2020 годы.

«Общий объем финансирования Программы в 2017 – 2020 годах составляет на 2019 год – 100,05 млн руб.; на 2020 год – 100,05 млн руб», – говорилось в тогдашнем постановлении правительства. Доля ввода арендного жилищного фонда некоммерческого использования должна была достигать не менее 7% в общем объеме ввода жилья в многоквартирных домах.

При этом средняя годовая стоимость найма одного квадратного метра жилья арендного жилищного фонда некоммерческого использования должна была составить 200 руб (то есть 6 тыс за 30-метровую «однушку»), а доступными эти квартиры должны были стать для трети населения: «до 35% семей, направляющих 10% от годового дохода домохозяйств на наем такого жилья».

Теперь оккупациовнное правительство Крыма от этих обещаний тихо отказалось, социальное жилье исчезло из перечня действующих госпрограмм.

Но чтобы это не бросалось в глаза, количество строк осталось прежним – появился пункт «патриотическое воспитание граждан в Республике Крым», за выполнение которой ответит министерство образования.

Сводной таблицы о финансировании патриотической программы в целом по Крыму изданию найти не удалось, но город Симферополь планирует в 2020 году потратить на патриотическое воспитание более 862 тыс руб, Алушта (тоже из муниципального бюджета) – 5,5 млн руб.



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