Слідство ФСБ Росії в окупованому Криму з порушеннями проводить впізнання таємними свідками фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це виданню Крим.Реалії розповів адвокат Олексій Ладін.

На думку адвоката, статисти, які беруть участь в упізнанні, зовні сильно відрізняються від обвинувачених, що «повністю нівелює сам факт впізнання».

«Можна вказати на низку істотних недоліків. Перш за все, це невідповідність зовнішності статистів зовнішності обвинувачених. Наприклад, при впізнанні Тофіка Абулгазієва статисти були набагато молодшими. При упізнанні Османа Аріфмеметова статисти були без бороди, хоча сам він носить бороду. Така жорстка невідповідність повністю нівелює сам факт впізнання. Відразу очевидно, хто обвинувачуваний, а хто – статист», – розповів Ладін.

Крім того, за словами адвоката, письмові свідчення таємних свідків (за підсумком упізнання обвинувачених – КР) «аналогічні один одному практично до коми».

«Всі пояснення свідків аналогічні практично до коми. Складається враження, що це не їхні слова, а слідчого ФСБ. Наприклад, у письмовому поясненні одного зі свідків є така фраза: «Докладніші свідчення я давав як свідок у кримінальній справі...» – і вказується номер справи, що складається з 17 цифр. Очевидно ж, що це не дослівний запис пояснень свідка, а формулювання слідчого», – пояснив Ладін.

Адвокат направив на адресу слідчого ФСБ Сергія Махнєва клопотання визнати неприпустимими впізнання обвинувачених через вищезазначені порушення. Також він просив розсекретити особистості таємних свідків, оскільки їхній безпеці вже нічого не загрожує з огляду на те, що обвинувачені перебувають у СІЗО.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24-х активістів.

Обвинуваченими в цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахт, один – Раїм Айвазов – утримується у СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня.