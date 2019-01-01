Крым-кэш: На аннексированном полуострове можно будет снять деньги на кассах магазинов
|10:15 18.09.2019
|Крым
В оккупированном Крыму обещают запустить снятие наличных с банковских карт на кассах магазинов.
Об этом «Известиям» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей Центрального банка России Михаил Мамута.
По его словам, реализация сервиса запланирована стратегией повышения финансовой доступности. В ее рамках для оккупированного Крыма разработана специальная дорожная карта, которой в том числе предусмотрена возможность «кэшаута» в магазинах.
Сроки старта мероприятия зависят от того, когда банки – участники эксперимента будут к нему готовы. Для Крыма разработана отдельная «дорожная карта», отметил Михаил Мамута.
Услуга на аннексированном полуострове будет востребована, поскольку в Крыму не представлена банкоматная сеть большинства российских банков, пишет издание.
Сейчас на полуострове работают семь банков. В их число входят «Севастопольский Морской Банк», «Черноморский банк развития и реконструкции», «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ), Генбанк и «Индустриальный Сберегательный Банк». Все они находятся под санкциями. Другие российские банки в Крыму не представлены: на полуострове нет ни отделений, ни банкоматов остальных кредитных организаций.
По данным ЦБ за первый квартал 2019 года, в оккупированном Крыму действует 1265 банкоматов с функцией выдачи наличных. По этому показателю аннексированный полуостров находится на 28-м месте среди "российских регионов".
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