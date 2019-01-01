Крым-кэш: На аннексированном полуострове можно будет снять деньги на кассах магазинов

10:15 18.09.2019   Крым

В оккупированном Крыму обещают запустить снятие наличных с банковских карт на кассах магазинов. 

Об этом «Известиям» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей Центрального банка России Михаил Мамута. 

По его словам, реализация сервиса запланирована стратегией повышения финансовой доступности. В ее рамках для оккупированного Крыма разработана специальная дорожная карта, которой в том числе предусмотрена возможность «кэшаута» в магазинах. 

Сроки старта мероприятия зависят от того, когда банки – участники эксперимента будут к нему готовы. Для Крыма разработана отдельная «дорожная карта», отметил Михаил Мамута.

Услуга на аннексированном полуострове будет востребована, поскольку в Крыму не представлена банкоматная сеть большинства российских банков, пишет издание.

Сейчас на полуострове работают семь банков. В их число входят «Севастопольский Морской Банк», «Черноморский банк развития и реконструкции», «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ), Генбанк и «Индустриальный Сберегательный Банк». Все они находятся под санкциями. Другие российские банки в Крыму не представлены: на полуострове нет ни отделений, ни банкоматов остальных кредитных организаций.

По данным ЦБ за первый квартал 2019 года, в оккупированном Крыму действует 1265 банкоматов с функцией выдачи наличных. По этому показателю аннексированный полуостров находится на 28-м месте среди "российских регионов".



Ще на цю тему:

11:40 09.08.2019
Крымский банк может стать базой для резервного дата-центра банковской системы России
16:10 05.08.2019
РНКБ выдал первый кредит предприятию в Краснодарском крае по льготной ставке 8,5%
10:31 03.06.2019
Уцелевший во время оккупации малый и средний бизнес "добьет" блокировка счетов банками
17:44 19.11.2018
Оккупанты списали долг Верховной Рады АРК перед НБУ по облигациям
09:41 12.10.2018
В надежде спрятаться от санкций работающий в оккупированном Крыму банк РНКБ засекретил отчетность
15:52 05.10.2018
Подразделение РНКБ, работающего в оккупированном Крыму, зайдет в непризнанную "ДНР"
13:08 31.08.2018
Потерял лицензию двадцать девятый российский банк, работавший в оккупированном Крыму
21:04 14.08.2018
Работающий в аннексированном Крыму, находящийся под санкциями, Генбанк отказывается от обслуживания Visa и Mastercard
19:28 30.07.2018
Медведев предложил обсудить дешёвые кредиты для Севастополя и Крыма
18:31 05.07.2018
За полторы недели еще два российских банка, работавших в Крыму, лишились лицензий
19:41 03.07.2018
Очередной российский банк приостановил работу в оккупированных Крыму и Севастополе - акционеры сбежали с "наличкой"
16:23 27.06.2018
Ограбленный в оккупированной Ялте банк лишили лицензии
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
10:15 16.09.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно "Ом" / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперов
19:45 17.09.2019
Премьер-министр Армении: Совет безопасности адекватно оценивает ситуацию в сфере безопасности
09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
17:44 13.09.2019
В Минобороны Армении обсудили предстоящие учения с участием государственных органов
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:45 17.09.2019
В отличие от NDI, МВФ удовлетворен состоянием экономики Грузии
12:45 17.09.2019
NDI: Поддержка Евросоюзу в Грузии составляет 78%, НАТО - 71%
10:45 17.09.2019
Перша Європейська школа за межами ЄС відкриється у Грузії
09:31 17.09.2019
"Не хочу бути боягузом": грузинський журналіст не шкодує, що обматюкав Путіна
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:45 17.09.2019
В Кишиневе задержан глава информагентства и радио "Sputnik Молдова"
08:41 17.09.2019
У Молдові затримали двох депутатів парламенту
10:30 16.09.2019
Франция предоставит Молдове получит льготный кредит на ремонт железнодорожной линии Кишинев-Унгены
19:48 13.09.2019
У Придністров'ї скасували режим дозволів для приїзду молдовських чиновників
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 18.09.2019
ЮВО: Вертолетчики обеспечили радиоэлектронное подавление средств ПВО условного противника
08:00 18.09.2019
В России начали создавать универсальный десантный корабль
18:45 17.09.2019
Озброєні моряки з КНДР напали на прикордонників ФСБ, поранено трьох силовиків — РосЗМІ
14:45 17.09.2019
Глава «Русснефти» допустил обвал нефти до $50 после атаки на Saudi Aramco
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 17.09.2019
В Турции выдали ордера на арест 28 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО
17:30 16.09.2019
За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек
08:15 16.09.2019
Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
Всі новини країни
Украина Украина
11:30 18.09.2019
Севастопольский морской порт будет в собственности государства лишь частично
11:15 18.09.2019
В оккупированном Крыму программу строительства социального жилья заменили патриотическим воспитанием
10:30 18.09.2019
Российские оккупанты провели в Черном море учения по освобождению судна нефтяной компании / Видео
10:15 18.09.2019
Крым-кэш: На аннексированном полуострове можно будет снять деньги на кассах магазинов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд