В оккупированном Крыму обещают запустить снятие наличных с банковских карт на кассах магазинов.

Об этом «Известиям» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей Центрального банка России Михаил Мамута.

По его словам, реализация сервиса запланирована стратегией повышения финансовой доступности. В ее рамках для оккупированного Крыма разработана специальная дорожная карта, которой в том числе предусмотрена возможность «кэшаута» в магазинах.

Сроки старта мероприятия зависят от того, когда банки – участники эксперимента будут к нему готовы. Для Крыма разработана отдельная «дорожная карта», отметил Михаил Мамута.

Услуга на аннексированном полуострове будет востребована, поскольку в Крыму не представлена банкоматная сеть большинства российских банков, пишет издание.

Сейчас на полуострове работают семь банков. В их число входят «Севастопольский Морской Банк», «Черноморский банк развития и реконструкции», «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ), Генбанк и «Индустриальный Сберегательный Банк». Все они находятся под санкциями. Другие российские банки в Крыму не представлены: на полуострове нет ни отделений, ни банкоматов остальных кредитных организаций.

По данным ЦБ за первый квартал 2019 года, в оккупированном Крыму действует 1265 банкоматов с функцией выдачи наличных. По этому показателю аннексированный полуостров находится на 28-м месте среди "российских регионов".