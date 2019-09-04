Посольство США: Західні країни можуть ввести нові санкції у оборонній, енергетичній і фінансовій сферах

09:15 18.09.2019   Крым

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що санкції проти Росії, які були введені західними країнами, є недостатніми.

Про це повідомляє Перший канал Грузії, передає НВ.

«Санкцій проти Росії недостатньо, оскільки протягом цього часу ми не побачили, щоб росіяни покидали Донбас чи Крим», — заявив Тейлор.

Він зазначив, що західні країни можуть додатково ввести секторальні санкції у оборонній, енергетичній і фінансовій сферах, а також обмежити видачу віз.

«Одна з найсильніших санкцій, яку ми ще не застосовували щодо Росії, і Росія це добре знає, це її виключення з міжнародної фінансової системи», — заявив Тейлор.

Раніше спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що санкції проти Росії, які були введені через окупацію Криму, залишаться до повернення півострова Україні.



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