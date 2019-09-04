Денісова: 89 ув'язнених кримських татар потребують правового захисту

08:15 18.09.2019   Крым

Питання оплати адвокатської допомоги ув'язненим в анексованому Криму і Росії українцям не вирішене. 

Зокрема такої допомоги потребують 89 кримських татар, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Про це пише Крим.Реалії.

Як написала омбудсмен на своїй сторінці у Facebook, 17 вересня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях і АР Крим, Севастополі, національних меншин і міжнаціональних відносин обговорювали законопроєкт з надання безоплатної правової допомоги ув'язненим українцям.

«Такого захисту вимагають 89 кримських татар. Але, на жаль, питання забезпечення оплати адвокатської праці щодо захисту громадян України, затриманих, насамперед, на території анексованого Криму – не вирішене. Тому рідні змушені шукати гроші на оплату відповідної правової допомоги», – написала Денісова.

Омбудсмен зазначає, що підтримала законопроєкт, але він «потребує вдосконалення».

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних росіянами українців, у тому числі 24 моряки. Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, в ув'язненні в Росії залишаються 113 громадян України, з них – 89 кримських татар.



Ще на цю тему:

16:01 17.09.2019
В Україні досі не врегульовано питання оплати праці адвокатів, які захищають українців в окупованому Криму
10:30 17.09.2019
Сьогодні в Росії починається суд над фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір"
08:01 17.09.2019
Климент просить включити у списки на обмін "українських диверсантів" і кримських татар
19:15 16.09.2019
ЄСПЛ слухатиме індивідуальні "кримські" скарги після того, як розгляне міждержавну
17:15 16.09.2019
В Крыму нашли тело пропавшего год назад крымского татарина
17:00 16.09.2019
Правозахисники: Масові затримання кримських татар у березні порушують Конвенцію з прав людини
14:00 16.09.2019
ПАРЄ вислухає звернення Макрона та обговорить ситуацію щодо кримських татар
19:01 13.09.2019
Омбудсмен зустрілася з адвокатами ув’язнених у Росії кримських татар
18:21 13.09.2019
"Суд" окупантів на 7 жовтня переніс засідання у справі Бекірова
09:21 13.09.2019
Адвокат заявляє про численні помилки в експертизі у "справі Мемедемінова"
20:20 12.09.2019
Ар'єв: Затвердження проєкту резолюції ПАРЄ про кримських татар перенесли
19:00 12.09.2019
Правозащитники: Оккупанты при обысках подбрасывают крымским татарам оружие, патроны, запрещенную в РФ религиозную литературу
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
10:15 16.09.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно "Ом" / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперов
19:45 17.09.2019
Премьер-министр Армении: Совет безопасности адекватно оценивает ситуацию в сфере безопасности
09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
17:44 13.09.2019
В Минобороны Армении обсудили предстоящие учения с участием государственных органов
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:45 17.09.2019
В отличие от NDI, МВФ удовлетворен состоянием экономики Грузии
12:45 17.09.2019
NDI: Поддержка Евросоюзу в Грузии составляет 78%, НАТО - 71%
10:45 17.09.2019
Перша Європейська школа за межами ЄС відкриється у Грузії
09:31 17.09.2019
"Не хочу бути боягузом": грузинський журналіст не шкодує, що обматюкав Путіна
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:45 17.09.2019
В Кишиневе задержан глава информагентства и радио "Sputnik Молдова"
08:41 17.09.2019
У Молдові затримали двох депутатів парламенту
10:30 16.09.2019
Франция предоставит Молдове получит льготный кредит на ремонт железнодорожной линии Кишинев-Унгены
19:48 13.09.2019
У Придністров'ї скасували режим дозволів для приїзду молдовських чиновників
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 18.09.2019
ЮВО: Вертолетчики обеспечили радиоэлектронное подавление средств ПВО условного противника
08:00 18.09.2019
В России начали создавать универсальный десантный корабль
18:45 17.09.2019
Озброєні моряки з КНДР напали на прикордонників ФСБ, поранено трьох силовиків — РосЗМІ
14:45 17.09.2019
Глава «Русснефти» допустил обвал нефти до $50 после атаки на Saudi Aramco
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 17.09.2019
В Турции выдали ордера на арест 28 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО
17:30 16.09.2019
За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек
08:15 16.09.2019
Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
Всі новини країни
Украина Украина
11:30 18.09.2019
Севастопольский морской порт будет в собственности государства лишь частично
11:15 18.09.2019
В оккупированном Крыму программу строительства социального жилья заменили патриотическим воспитанием
10:30 18.09.2019
Российские оккупанты провели в Черном море учения по освобождению судна нефтяной компании / Видео
10:15 18.09.2019
Крым-кэш: На аннексированном полуострове можно будет снять деньги на кассах магазинов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд