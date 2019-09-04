Денісова: 89 ув'язнених кримських татар потребують правового захисту
|08:15 18.09.2019
|Крым
Питання оплати адвокатської допомоги ув'язненим в анексованому Криму і Росії українцям не вирішене.
Зокрема такої допомоги потребують 89 кримських татар, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Про це пише Крим.Реалії.
Як написала омбудсмен на своїй сторінці у Facebook, 17 вересня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях і АР Крим, Севастополі, національних меншин і міжнаціональних відносин обговорювали законопроєкт з надання безоплатної правової допомоги ув'язненим українцям.
«Такого захисту вимагають 89 кримських татар. Але, на жаль, питання забезпечення оплати адвокатської праці щодо захисту громадян України, затриманих, насамперед, на території анексованого Криму – не вирішене. Тому рідні змушені шукати гроші на оплату відповідної правової допомоги», – написала Денісова.
Омбудсмен зазначає, що підтримала законопроєкт, але він «потребує вдосконалення».
7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних росіянами українців, у тому числі 24 моряки. Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.
За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, в ув'язненні в Росії залишаються 113 громадян України, з них – 89 кримських татар.
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