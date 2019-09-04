Морські порти України в січні-серпні 2019 року збільшили контейнерооборот порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,7% — до 632 324 TEU.

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пише сайт Порти України.

Імпортний контейнеропотік зріс на 19,2% — до 309 231 TEU, експортний — на 20,2%, до 299 607 TEU, транзитний — на 19%, до 23 486 TEU.

Переробку контейнерів здійснювали Одеський морський порт (65,8% сукупного контейнерообороту морських портів), морський порт «Південний» (20,7%), морський порт «Чорноморськ» (13,5%), спеціалізований морський порт (СМП) «Ольвія» і Ренійський морський порт (обидва — менше 1%).

Одеський порт збільшив контейнерооборот на 8,5% — до 416 029 TEU. У тому числі імпортний контейнеропотік зріс на 4,5% — до 204 826 TEU, експортний — на 12,5%, до 192 943 TEU, транзитний — на 14,3%, до 18 260 TEU.

Порт «Південний» наростив контейнерооброт на 96,7% — до 130 661 TEU. У тому числі імпортний контейнеропотік збільшився на 94,1% — до 65 895 TEU, експортний — в 2,1 разу, до 59 540 TEU, транзитний — на 47,8%, до 5226 TEU.

Порт «Чорноморськ» збільшив контейнерооброт на 9,3% — до 85 542 TEU. У тому числі експортний контейнеропотік скоротився на 3,6% — до 47 066 TEU. Імпортний контейнеропотік зріс на 30,6% — до 38 476 TEU.

СМП «Ольвія» обробив 90 TEU проти 317 TEU роком раніше. Ренійський порт обробив 2 TEU.

За даними АМПУ, переробка контейнерів у ваговому виразі збільшилася на 18,2% — до 8,135 млн тонн, у кількісному вираженні — на 19,2%, до 400 404 штук.

За даними АМПУ, морські порти у 2018 році збільшили контейнерооброт порівняно з 2017 роком на 18,7% — до 846 485 TEU.