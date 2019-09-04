У січні-серпні морпорти збільшили контейнерооборот на 19,7%

12:30 18.09.2019   Украина

Морські порти України в січні-серпні 2019 року збільшили контейнерооборот порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,7% — до 632 324 TEU. 

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пише сайт Порти України.

Імпортний контейнеропотік зріс на 19,2% — до 309 231 TEU, експортний — на 20,2%, до 299 607 TEU, транзитний — на 19%, до 23 486 TEU.

Переробку контейнерів здійснювали Одеський морський порт (65,8% сукупного контейнерообороту морських портів), морський порт «Південний» (20,7%), морський порт «Чорноморськ» (13,5%), спеціалізований морський порт (СМП) «Ольвія» і Ренійський морський порт (обидва — менше 1%).

Одеський порт збільшив контейнерооборот на 8,5% — до 416 029 TEU. У тому числі імпортний контейнеропотік зріс на 4,5% — до 204 826 TEU, експортний — на 12,5%, до 192 943 TEU, транзитний — на 14,3%, до 18 260 TEU.

Порт «Південний» наростив контейнерооброт на 96,7% — до 130 661 TEU. У тому числі імпортний контейнеропотік збільшився на 94,1% — до 65 895 TEU, експортний — в 2,1 разу, до 59 540 TEU, транзитний — на 47,8%, до 5226 TEU.

Порт «Чорноморськ» збільшив контейнерооброт на 9,3% — до 85 542 TEU. У тому числі експортний контейнеропотік скоротився на 3,6% — до 47 066 TEU. Імпортний контейнеропотік зріс на 30,6% — до 38 476 TEU.

СМП «Ольвія» обробив 90 TEU проти 317 TEU роком раніше. Ренійський порт обробив 2 TEU.

За даними АМПУ, переробка контейнерів у ваговому виразі збільшилася на 18,2% — до 8,135 млн тонн, у кількісному вираженні — на 19,2%, до 400 404 штук.

За даними АМПУ, морські порти у 2018 році збільшили контейнерооброт порівняно з 2017 роком на 18,7% — до 846 485 TEU.



Ще на цю тему:

09:45 18.09.2019
Порт Мариуполь за январь-август сократил перевалку на 3%
09:01 17.09.2019
В январе-августе Одесский порт увеличил грузооборот на 17%
18:30 16.09.2019
Контейнерный терминал Одесса вышел на третье место по объемам перевалки контейнеров среди черноморских терминалов
17:45 16.09.2019
У січні-серпні обсяг вантажоперевезень Дніпром збільшився на 29%
13:45 16.09.2019
У січні-серпні морпорти України збільшили вантажообіг на 18,8%
19:45 12.09.2019
В порту Пивденный обрабатывают одновременно 5 кейпсайзов / Фото
19:30 12.09.2019
Порт Черноморск в августе нарастил перевалку почти на 40%
11:45 12.09.2019
Ізмаїльський порт з початку року перевалив 60 тис тонн олії
11:15 12.09.2019
Светловодский речной терминал отправит баржу с кукурузой для получателя в Турции
10:21 11.09.2019
АМПУ и ТМТМ договорились увеличить грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту
10:00 11.09.2019
В августе Мариупольский порт демонстрирует рост грузооборота на 78%
19:30 10.09.2019
Одеський порт перевантажує партію бензину з Болгарії / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
10:15 16.09.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно "Ом" / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперов
19:45 17.09.2019
Премьер-министр Армении: Совет безопасности адекватно оценивает ситуацию в сфере безопасности
09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
17:44 13.09.2019
В Минобороны Армении обсудили предстоящие учения с участием государственных органов
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:30 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии мотострелки обороняли берег от высадки морского десанта противника
15:15 18.09.2019
Тейлор: Агресія РФ перешкоджає вступу Грузії та Україниу НАТО
16:45 17.09.2019
В отличие от NDI, МВФ удовлетворен состоянием экономики Грузии
12:45 17.09.2019
NDI: Поддержка Евросоюзу в Грузии составляет 78%, НАТО - 71%
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 18.09.2019
Глава МВС Молдови попросив ФБР про допомогу в розслідуванні крадіжки мільярда
16:00 18.09.2019
Молдова перед виборами отримала знижку на російський газ
14:45 18.09.2019
В ОБСЕ прокомментировали расследование в отношении главы Sputnik Молдова
13:45 17.09.2019
В Кишиневе задержан глава информагентства и радио "Sputnik Молдова"
Всі новини країни
Россия Россия
20:00 18.09.2019
ЮВО: 4 тысячи мотострелков проведут серию батальонных учений на юге России
16:30 18.09.2019
ЮВО: Ракетные корабли Каспийской флотилии отразили авиаудар на учении "Центр-2019"
15:00 18.09.2019
ЮВО первым получит тяжелый ударный беспилотник "Охотник" / Фото
14:15 18.09.2019
Змодельовано наслідки "обмеженого" ядерного конфлікту між Росією і НАТО / Відео
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 17.09.2019
В Турции выдали ордера на арест 28 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО
17:30 16.09.2019
За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек
08:15 16.09.2019
Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
Всі новини країни
Украина Украина
20:15 18.09.2019
Суд пересмотрит приговор осужденному в Крыму за "шпионаж" Константину Давыденко
19:40 18.09.2019
АМПУ запрошує інвесторів до участі у Road Show проектів концесії держстивідорів «Ольвія» і Херсонський порт
19:20 18.09.2019
Правозахисники попередили про модливість переслідувань адвокатів у окупованому Криму після наради в ОБСЄ / Відео
19:15 18.09.2019
Американская бабочка объедает Симферополь – введен карантин / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд