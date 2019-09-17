Усім звільненим з полону українцям в’їзд на територію Росії заборонений

12:00 18.09.2019   Крым

Усім 35 українцям, яких звільнили з російського полону, Росія заборонила в’їзд на свою територію.

Про це адвокат Дмитро Діндзе сказав у коментарі Громадському радіо.

Він назвав цю заборону «пожиттєвою». Раніше повідомлялося про таку заборону для журналіста Романа Сущенка.

«Я думаю, що заборона на в’їзд в Росію стосується всіх. Усіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють», — сказав він.

За словами адвоката, це робиться під лозунгом «безпеки Російської Федерації».

«Комусь про це сказали, комусь ні. Але ми не дурні, ми чудово розуміємо, що щодо цих людей — пожиттєва заборона на в’їзд. Не на якісь 20 років, а пожиттєво», — наголосив Дмитро Діндзе.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін у форматі «35 на 35» ув’язненими між Росією та Україною.

24 українські моряки, Олег Сенцов, Микола Карпюк, Станислав Клих, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олексій Сизонович, Євген Панов та Артур Панов повернулися до України.

Повідомлялося, що політв’язнів помилував російський президент Володимир Путін. Водночас кримінальну справу проти моряків у Росії не закрили.



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